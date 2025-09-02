Više o BZZ

swarm Logotip

swarm Cijena(BZZ)

1 BZZ u USD cijena uživo:

$0.135
$0.135$0.135
-1.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena swarm (BZZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:15:11 (UTC+8)

swarm (BZZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1346
$ 0.1346$ 0.1346
24-satna najniža cijena
$ 0.1396
$ 0.1396$ 0.1396
24-satna najviša cijena

$ 0.1346
$ 0.1346$ 0.1346

$ 0.1396
$ 0.1396$ 0.1396

$ 59.64320391
$ 59.64320391$ 59.64320391

$ 0.12197999757777185
$ 0.12197999757777185$ 0.12197999757777185

-0.15%

-1.45%

-2.39%

-2.39%

swarm (BZZ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.135. Tijekom protekla 24 sata, BZZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1346 i najviše cijene $ 0.1396, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BZZ je $ 59.64320391, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12197999757777185.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BZZ se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -2.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu swarm (BZZ)

No.1088

$ 7.10M
$ 7.10M$ 7.10M

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

$ 8.53M
$ 8.53M$ 8.53M

52.60M
52.60M 52.60M

63,149,437
63,149,437 63,149,437

63,149,437
63,149,437 63,149,437

83.29%

2021-06-21 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija swarm je $ 7.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.46K. Količina u optjecaju BZZ je 52.60M, s ukupnom količinom od 63149437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.53M.

swarm (BZZ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena swarm za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001986-1.45%
30 dana$ -0.0146-9.76%
60 dana$ -0.0219-13.96%
90 dana$ -0.0639-32.13%
swarm promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BZZ od $ -0.001986 (-1.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

swarm 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0146 (-9.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

swarm 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BZZ od $ -0.0219 (-13.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

swarm 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0639 (-32.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena swarm (BZZ)?

Pogledajte swarm stranicu Povijest cijena sada.

Što je swarm (BZZ)

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

swarm dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje swarm ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BZZ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o swarm na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje swarm učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

swarm Predviđanje cijene (USD)

Koliko će swarm (BZZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših swarm (BZZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za swarm.

Provjerite swarm predviđanje cijene sada!

swarm (BZZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike swarm (BZZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BZZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti swarm (BZZ)

Tražiš kako kupiti swarm? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti swarm na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BZZ u lokalnim valutama

1 swarm(BZZ) u VND
3,552.525
1 swarm(BZZ) u AUD
A$0.2052
1 swarm(BZZ) u GBP
0.09855
1 swarm(BZZ) u EUR
0.11475
1 swarm(BZZ) u USD
$0.135
1 swarm(BZZ) u MYR
RM0.5697
1 swarm(BZZ) u TRY
5.54985
1 swarm(BZZ) u JPY
¥19.845
1 swarm(BZZ) u ARS
ARS$185.95035
1 swarm(BZZ) u RUB
10.8756
1 swarm(BZZ) u INR
11.88
1 swarm(BZZ) u IDR
Rp2,213.1144
1 swarm(BZZ) u KRW
188.02125
1 swarm(BZZ) u PHP
7.7112
1 swarm(BZZ) u EGP
￡E.6.5502
1 swarm(BZZ) u BRL
R$0.7344
1 swarm(BZZ) u CAD
C$0.18495
1 swarm(BZZ) u BDT
16.40655
1 swarm(BZZ) u NGN
206.42175
1 swarm(BZZ) u COP
$542.1681
1 swarm(BZZ) u ZAR
R.2.376
1 swarm(BZZ) u UAH
5.58495
1 swarm(BZZ) u VES
Bs19.71
1 swarm(BZZ) u CLP
$130.95
1 swarm(BZZ) u PKR
Rs38.2536
1 swarm(BZZ) u KZT
72.65835
1 swarm(BZZ) u THB
฿4.3605
1 swarm(BZZ) u TWD
NT$4.1337
1 swarm(BZZ) u AED
د.إ0.49545
1 swarm(BZZ) u CHF
Fr0.108
1 swarm(BZZ) u HKD
HK$1.05165
1 swarm(BZZ) u AMD
֏51.6051
1 swarm(BZZ) u MAD
.د.م1.2123
1 swarm(BZZ) u MXN
$2.51505
1 swarm(BZZ) u SAR
ريال0.50625
1 swarm(BZZ) u PLN
0.49005
1 swarm(BZZ) u RON
лв0.58455
1 swarm(BZZ) u SEK
kr1.26765
1 swarm(BZZ) u BGN
лв0.22545
1 swarm(BZZ) u HUF
Ft45.56115
1 swarm(BZZ) u CZK
2.81475
1 swarm(BZZ) u KWD
د.ك0.041175
1 swarm(BZZ) u ILS
0.45225
1 swarm(BZZ) u AOA
Kz123.06195
1 swarm(BZZ) u BHD
.د.ب0.05076
1 swarm(BZZ) u BMD
$0.135
1 swarm(BZZ) u DKK
kr0.85995
1 swarm(BZZ) u HNL
L3.5316
1 swarm(BZZ) u MUR
6.183
1 swarm(BZZ) u NAD
$2.3706
1 swarm(BZZ) u NOK
kr1.35
1 swarm(BZZ) u NZD
$0.22815
1 swarm(BZZ) u PAB
B/.0.135
1 swarm(BZZ) u PGK
K0.57105
1 swarm(BZZ) u QAR
ر.ق0.4914
1 swarm(BZZ) u RSD
дин.13.5108

swarm Resurs

Za dublje razumijevanje swarm, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena swarm web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o swarm

Koliko swarm (BZZ) vrijedi danas?
Cijena BZZ uživo u USD je 0.135 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BZZ u USD?
Trenutačna cijena BZZ u USD je $ 0.135. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija swarm?
Tržišna kapitalizacija za BZZ je $ 7.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BZZ?
Količina u optjecaju za BZZ je 52.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BZZ?
BZZ je postigao ATH cijenu od 59.64320391 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BZZ?
BZZ je vidio ATL cijenu od 0.12197999757777185 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BZZ?
24-satni obujam trgovanja za BZZ je $ 57.46K USD.
Hoće li BZZ još narasti ove godine?
BZZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BZZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:15:11 (UTC+8)

swarm (BZZ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BZZ u USD kalkulator

Iznos

BZZ
BZZ
USD
USD

1 BZZ = 0.135 USD

Trgujte BZZ

BZZUSDT
$0.135
$0.135$0.135
-1.53%

