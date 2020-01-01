Baanx (BXX) Tokenomika

Baanx (BXX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Baanx (BXX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Baanx (BXX) Informacije

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

Službena web stranica:
https://www.baanx.com/
Bijela knjiga:
https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898

Baanx (BXX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baanx (BXX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M
Ukupna količina:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Količina u optjecaju:
$ 191.32M
$ 191.32M$ 191.32M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M
Povijesni maksimum:
$ 2.4499
$ 2.4499$ 2.4499
Povijesni minimum:
$ 0.006184521157889584
$ 0.006184521157889584$ 0.006184521157889584
Trenutna cijena:
$ 0.038467
$ 0.038467$ 0.038467

Baanx (BXX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Baanx (BXX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BXX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BXX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BXX tokena, istražite BXX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BXX

Jeste li zainteresirani za dodavanje Baanx (BXX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BXX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Baanx (BXX) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena BXX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BXX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BXX? Naša BXX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.