BXX isn't just a token – it's the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON'T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package" Službena web stranica: https://www.baanx.com/ Bijela knjiga: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898

Baanx (BXX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baanx (BXX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 191.32M $ 191.32M $ 191.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.62M $ 9.62M $ 9.62M Povijesni maksimum: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 Povijesni minimum: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 Trenutna cijena: $ 0.038467 $ 0.038467 $ 0.038467 Saznajte više o cijeni Baanx (BXX)

Baanx (BXX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Baanx (BXX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BXX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BXX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BXX tokena, istražite BXX cijenu tokena uživo!

Baanx (BXX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BXX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BXX povijest cijena odmah!

BXX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BXX? Naša BXX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BXX predviđanje cijene tokena odmah!

