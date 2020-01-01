BlackFort (BXN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BlackFort (BXN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BlackFort (BXN) Informacije BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators. Službena web stranica: https://blackfort.exchange Bijela knjiga: https://storage.googleapis.com/skydelis-static/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.blackfort.network/ Kupi BXN odmah!

BlackFort (BXN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BlackFort (BXN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M Ukupna količina: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Količina u optjecaju: $ 4.49B $ 4.49B $ 4.49B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.20M $ 81.20M $ 81.20M Povijesni maksimum: $ 0.01899 $ 0.01899 $ 0.01899 Povijesni minimum: $ 0.00106927774927751 $ 0.00106927774927751 $ 0.00106927774927751 Trenutna cijena: $ 0.001624 $ 0.001624 $ 0.001624 Saznajte više o cijeni BlackFort (BXN)

BlackFort (BXN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BlackFort (BXN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BXN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BXN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BXN tokena, istražite BXN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BXN Jeste li zainteresirani za dodavanje BlackFort (BXN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BXN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BXN na MEXC-u odmah!

BlackFort (BXN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BXN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BXN povijest cijena odmah!

BXN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BXN? Naša BXN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BXN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!