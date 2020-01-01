BoxBet (BXBT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BoxBet (BXBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BoxBet (BXBT) Informacije BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards. Službena web stranica: http://www.boxbet.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e Kupi BXBT odmah!

BoxBet (BXBT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BoxBet (BXBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Povijesni maksimum: $ 0.09434 $ 0.09434 $ 0.09434 Povijesni minimum: $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 Trenutna cijena: $ 0.01807 $ 0.01807 $ 0.01807 Saznajte više o cijeni BoxBet (BXBT)

BoxBet (BXBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BoxBet (BXBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BXBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BXBT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BXBT tokena, istražite BXBT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BXBT Jeste li zainteresirani za dodavanje BoxBet (BXBT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BXBT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BXBT na MEXC-u odmah!

BoxBet (BXBT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BXBT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BXBT povijest cijena odmah!

BXBT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BXBT? Naša BXBT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BXBT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!