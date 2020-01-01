BLOCK VAULT (BVT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BLOCK VAULT (BVT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BLOCK VAULT (BVT) Informacije BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. Službena web stranica: https://bvtoken.live/ Bijela knjiga: https://bvtoken.live/assets/blockvault%20whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43b0976B7B68b0a974978 Kupi BVT odmah!

BLOCK VAULT (BVT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BLOCK VAULT (BVT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Ukupna količina: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Količina u optjecaju: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.98B $ 3.98B $ 3.98B Povijesni maksimum: $ 7.999 $ 7.999 $ 7.999 Povijesni minimum: $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 Trenutna cijena: $ 3.9825 $ 3.9825 $ 3.9825 Saznajte više o cijeni BLOCK VAULT (BVT)

BLOCK VAULT (BVT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BLOCK VAULT (BVT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BVT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BVT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BVT tokena, istražite BVT cijenu tokena uživo!

