BLOCK VAULT Logotip

BLOCK VAULT Cijena(BVT)

1 BVT u USD cijena uživo:

$4.1048
$4.1048$4.1048
-1.82%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BLOCK VAULT (BVT)
BLOCK VAULT (BVT) Informacije o cijeni (USD)

BLOCK VAULT (BVT) cijena u stvarnom vremenu je $ 4.1048. Tijekom protekla 24 sata, BVTtrgovalo je između najniže cijene $ 3.7403 i najviše cijene $ 4.5, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BVT je $ 7.501540725239628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6500878061921797.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BVT se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i +1.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BLOCK VAULT (BVT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija BLOCK VAULT je $ 10.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 650.70K. Količina u optjecaju BVT je 2.48M, s ukupnom količinom od 7500000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.10B.

BLOCK VAULT (BVT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BLOCK VAULT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.076092-1.82%
30 dana$ +3.2643+388.37%
60 dana$ +4.0212+4,810.04%
90 dana$ +3.8315+1,401.93%
BLOCK VAULT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BVT od $ -0.076092 (-1.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BLOCK VAULT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +3.2643 (+388.37%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BLOCK VAULT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BVT od $ +4.0212 (+4,810.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BLOCK VAULT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +3.8315 (+1,401.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BLOCK VAULT (BVT)?

Pogledajte BLOCK VAULT stranicu Povijest cijena sada.

Što je BLOCK VAULT (BVT)

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

BLOCK VAULT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BLOCK VAULT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BVT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BLOCK VAULT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BLOCK VAULT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BLOCK VAULT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BLOCK VAULT (BVT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BLOCK VAULT (BVT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BLOCK VAULT.

Provjerite BLOCK VAULT predviđanje cijene sada!

BLOCK VAULT (BVT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BLOCK VAULT (BVT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BVT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BLOCK VAULT (BVT)

Tražiš kako kupiti BLOCK VAULT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BLOCK VAULT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BVT u lokalnim valutama

BLOCK VAULT Resurs

Za dublje razumijevanje BLOCK VAULT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BLOCK VAULT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BLOCK VAULT

Koliko BLOCK VAULT (BVT) vrijedi danas?
Cijena BVT uživo u USD je 4.1048 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BVT u USD?
Trenutačna cijena BVT u USD je $ 4.1048. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BLOCK VAULT?
Tržišna kapitalizacija za BVT je $ 10.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BVT?
Količina u optjecaju za BVT je 2.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BVT?
BVT je postigao ATH cijenu od 7.501540725239628 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BVT?
BVT je vidio ATL cijenu od 0.6500878061921797 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BVT?
24-satni obujam trgovanja za BVT je $ 650.70K USD.
Hoće li BVT još narasti ove godine?
BVT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BVT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BLOCK VAULT (BVT) Važna ažuriranja industrije

