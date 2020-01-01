Hive AI (BUZZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hive AI (BUZZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hive AI (BUZZ) Informacije A modular network of interoperable DeFi agents Službena web stranica: https://www.askthehive.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump Kupi BUZZ odmah!

Hive AI (BUZZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hive AI (BUZZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M Ukupna količina: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M Povijesni maksimum: $ 0.19101 $ 0.19101 $ 0.19101 Povijesni minimum: $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 Trenutna cijena: $ 0.011779 $ 0.011779 $ 0.011779 Saznajte više o cijeni Hive AI (BUZZ)

Hive AI (BUZZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hive AI (BUZZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUZZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUZZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUZZ tokena, istražite BUZZ cijenu tokena uživo!

Hive AI (BUZZ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BUZZ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BUZZ povijest cijena odmah!

BUZZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BUZZ? Naša BUZZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BUZZ predviđanje cijene tokena odmah!

