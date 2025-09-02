Više o BUZZ

Hive AI Logotip

Hive AI Cijena(BUZZ)

1 BUZZ u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Hive AI (BUZZ)
Hive AI (BUZZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
Hive AI (BUZZ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.010309. Tijekom protekla 24 sata, BUZZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0103 i najviše cijene $ 0.012081, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUZZ je $ 0.18833929238597144, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005015884302613237.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUZZ se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -8.12% u posljednjih 24 sata i -7.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hive AI (BUZZ)

No.1097

Hive AI (BUZZ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hive AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00091282-8.12%
30 dana$ +0.003173+44.46%
60 dana$ +0.002764+36.63%
90 dana$ +0.002716+35.76%
Hive AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BUZZ od $ -0.00091282 (-8.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hive AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.003173 (+44.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hive AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BUZZ od $ +0.002764 (+36.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hive AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.002716 (+35.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hive AI (BUZZ)?

Pogledajte Hive AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hive AI (BUZZ)

A modular network of interoperable DeFi agents

Hive AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hive AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BUZZ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hive AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hive AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hive AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hive AI (BUZZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hive AI (BUZZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hive AI.

Provjerite Hive AI predviđanje cijene sada!

Hive AI (BUZZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hive AI (BUZZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUZZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hive AI (BUZZ)

Tražiš kako kupiti Hive AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hive AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BUZZ u lokalnim valutama

Hive AI Resurs

Za dublje razumijevanje Hive AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Hive AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hive AI

Koliko Hive AI (BUZZ) vrijedi danas?
Cijena BUZZ uživo u USD je 0.010309 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUZZ u USD?
Trenutačna cijena BUZZ u USD je $ 0.010309. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hive AI?
Tržišna kapitalizacija za BUZZ je $ 10.31M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUZZ?
Količina u optjecaju za BUZZ je 999.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUZZ?
BUZZ je postigao ATH cijenu od 0.18833929238597144 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUZZ?
BUZZ je vidio ATL cijenu od 0.005015884302613237 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUZZ?
24-satni obujam trgovanja za BUZZ je $ 54.70K USD.
Hoće li BUZZ još narasti ove godine?
BUZZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUZZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Hive AI (BUZZ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

