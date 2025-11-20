Burnr Cijena danas

Trenutačna cijena Burnr (BURNR) danas je $ 0.00000178, s promjenom od 0.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BURNR u USD je $ 0.00000178 po BURNR.

Burnr trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BURNR. Tijekom posljednja 24 sata, BURNR trgovao je između $ 0.00000152 (niska) i $ 0.00000241 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BURNR se kretao -7.30% u posljednjem satu i -88.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.22M.

Informacije o tržištu Burnr (BURNR)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.78K$ 1.78K $ 1.78K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Burnr je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.22M. Količina u optjecaju BURNR je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.78K.