Burger Swap (BURGER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Burger Swap (BURGER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Burger Swap (BURGER) Informacije BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Službena web stranica: http://app.burgercities.org/ Bijela knjiga: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Istraživač blokova: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f

Burger Swap (BURGER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Burger Swap (BURGER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 108.49K Ukupna količina: $ 43.04M Količina u optjecaju: $ 43.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 158.82K Povijesni maksimum: $ 28.9196 Povijesni minimum: $ 0.002155003062250417 Trenutna cijena: $ 0.002521

Burger Swap (BURGER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Burger Swap (BURGER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BURGER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BURGER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BURGER tokena, istražite BURGER cijenu tokena uživo!

