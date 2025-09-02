Burger Swap (BURGER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002659. Tijekom protekla 24 sata, BURGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002485 i najviše cijene $ 0.002662, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURGER je $ 28.0134009, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002155003062250417.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURGER se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Burger Swap (BURGER)
$ 114.43K
$ 16.96K
$ 167.52K
43.04M
63,000,000
43,035,832.02939903
68.31%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Burger Swap je $ 114.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 16.96K. Količina u optjecaju BURGER je 43.04M, s ukupnom količinom od 43035832.02939903. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.52K.
Burger Swap (BURGER) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Burger Swap za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ +0.000409
+18.17%
60 dana
$ -0.001288
-32.64%
90 dana
$ -0.005766
-68.44%
Burger Swap promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BURGER od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Burger Swap 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000409 (+18.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Burger Swap 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BURGER od $ -0.001288 (-32.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Burger Swap 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005766 (-68.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards.
For project details, please visit the project official website mentioned above.
Burger Swap dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Burger Swap ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BURGER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Burger Swap na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Burger Swap učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Burger Swap Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike Burger Swap (BURGER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BURGER opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Burger Swap (BURGER)
Tražiš kako kupiti Burger Swap? Proces je jednostavan i bez muke!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.