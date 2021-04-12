Bunny (BUNNY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bunny (BUNNY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bunny (BUNNY) Informacije PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens. Službena web stranica: https://pancakebunny.finance Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51 Kupi BUNNY odmah!

Bunny (BUNNY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bunny (BUNNY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Ukupna količina: $ 910.79K $ 910.79K $ 910.79K Količina u optjecaju: $ 510.23K $ 510.23K $ 510.23K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.55K $ 45.55K $ 45.55K Povijesni maksimum: $ 666 $ 666 $ 666 Povijesni minimum: $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 Trenutna cijena: $ 0.04555 $ 0.04555 $ 0.04555 Saznajte više o cijeni Bunny (BUNNY)

Bunny (BUNNY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bunny (BUNNY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUNNY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUNNY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUNNY tokena, istražite BUNNY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BUNNY Jeste li zainteresirani za dodavanje Bunny (BUNNY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BUNNY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BUNNY na MEXC-u odmah!

Bunny (BUNNY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BUNNY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BUNNY povijest cijena odmah!

BUNNY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BUNNY? Naša BUNNY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BUNNY predviđanje cijene tokena odmah!

