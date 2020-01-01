Boundless Network (BUN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Boundless Network (BUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Boundless Network (BUN) Informacije The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability. Službena web stranica: https://www.bunetwork.org/en, https://www.burritowallet.com/en Bijela knjiga: https://bunetwork.gitbook.io/bundaodocs Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xdf296EA217AEC7e118FafA9b2Ce20d0cFccd2EaF Kupi BUN odmah!

Boundless Network (BUN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Boundless Network (BUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 455.00K $ 455.00K $ 455.00K Povijesni maksimum: $ 1.264 $ 1.264 $ 1.264 Povijesni minimum: $ 0.000446964698542746 $ 0.000446964698542746 $ 0.000446964698542746 Trenutna cijena: $ 0.000455 $ 0.000455 $ 0.000455 Saznajte više o cijeni Boundless Network (BUN)

Boundless Network (BUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Boundless Network (BUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUN tokena, istražite BUN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BUN Jeste li zainteresirani za dodavanje Boundless Network (BUN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BUN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BUN na MEXC-u odmah!

Boundless Network (BUN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BUN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BUN povijest cijena odmah!

BUN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BUN? Naša BUN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BUN predviđanje cijene tokena odmah!

