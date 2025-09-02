Više o BUN

BUN Informacije o cijeni

BUN Bijela knjiga

BUN Službena web stranica

BUN Tokenomija

BUN Prognoza cijena

BUN Povijest

Vodič za kupnju BUN

Konverter BUN u fiducijarnu valutu

BUN Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Boundless Network Logotip

Boundless Network Cijena(BUN)

1 BUN u USD cijena uživo:

$0.000458
$0.000458$0.000458
-8.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Boundless Network (BUN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:23:22 (UTC+8)

Boundless Network (BUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000458
$ 0.000458$ 0.000458
24-satna najniža cijena
$ 0.0006
$ 0.0006$ 0.0006
24-satna najviša cijena

$ 0.000458
$ 0.000458$ 0.000458

$ 0.0006
$ 0.0006$ 0.0006

$ 0.00301676607760159
$ 0.00301676607760159$ 0.00301676607760159

$ 0.000446964698542746
$ 0.000446964698542746$ 0.000446964698542746

-6.73%

-8.58%

-15.35%

-15.35%

Boundless Network (BUN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000458. Tijekom protekla 24 sata, BUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000458 i najviše cijene $ 0.0006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUN je $ 0.00301676607760159, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000446964698542746.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUN se promijenio za -6.73% u posljednjih sat vremena, -8.58% u posljednjih 24 sata i -15.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boundless Network (BUN)

No.4420

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 151.54K
$ 151.54K$ 151.54K

$ 458.00K
$ 458.00K$ 458.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boundless Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 151.54K. Količina u optjecaju BUN je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 458.00K.

Boundless Network (BUN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Boundless Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00004298-8.58%
30 dana$ -0.000043-8.59%
60 dana$ -0.000486-51.49%
90 dana$ -0.001928-80.81%
Boundless Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BUN od $ -0.00004298 (-8.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Boundless Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000043 (-8.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Boundless Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BUN od $ -0.000486 (-51.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Boundless Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001928 (-80.81%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Boundless Network (BUN)?

Pogledajte Boundless Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Boundless Network (BUN)

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

Boundless Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Boundless Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BUN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Boundless Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Boundless Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Boundless Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Boundless Network (BUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Boundless Network (BUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Boundless Network.

Provjerite Boundless Network predviđanje cijene sada!

Boundless Network (BUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Boundless Network (BUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Boundless Network (BUN)

Tražiš kako kupiti Boundless Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Boundless Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BUN u lokalnim valutama

1 Boundless Network(BUN) u VND
12.05227
1 Boundless Network(BUN) u AUD
A$0.00069616
1 Boundless Network(BUN) u GBP
0.00033434
1 Boundless Network(BUN) u EUR
0.0003893
1 Boundless Network(BUN) u USD
$0.000458
1 Boundless Network(BUN) u MYR
RM0.00193276
1 Boundless Network(BUN) u TRY
0.01884212
1 Boundless Network(BUN) u JPY
¥0.067326
1 Boundless Network(BUN) u ARS
ARS$0.63085378
1 Boundless Network(BUN) u RUB
0.03690106
1 Boundless Network(BUN) u INR
0.040304
1 Boundless Network(BUN) u IDR
Rp7.50819552
1 Boundless Network(BUN) u KRW
0.6387726
1 Boundless Network(BUN) u PHP
0.02616096
1 Boundless Network(BUN) u EGP
￡E.0.02222674
1 Boundless Network(BUN) u BRL
R$0.00248694
1 Boundless Network(BUN) u CAD
C$0.00062746
1 Boundless Network(BUN) u BDT
0.05566074
1 Boundless Network(BUN) u NGN
0.70137662
1 Boundless Network(BUN) u COP
$1.83935548
1 Boundless Network(BUN) u ZAR
R.0.00806538
1 Boundless Network(BUN) u UAH
0.01894746
1 Boundless Network(BUN) u VES
Bs0.066868
1 Boundless Network(BUN) u CLP
$0.44426
1 Boundless Network(BUN) u PKR
Rs0.12977888
1 Boundless Network(BUN) u KZT
0.24650018
1 Boundless Network(BUN) u THB
฿0.0147934
1 Boundless Network(BUN) u TWD
NT$0.01402854
1 Boundless Network(BUN) u AED
د.إ0.00168086
1 Boundless Network(BUN) u CHF
Fr0.0003664
1 Boundless Network(BUN) u HKD
HK$0.00356782
1 Boundless Network(BUN) u AMD
֏0.17507508
1 Boundless Network(BUN) u MAD
.د.م0.00411284
1 Boundless Network(BUN) u MXN
$0.0085417
1 Boundless Network(BUN) u SAR
ريال0.0017175
1 Boundless Network(BUN) u PLN
0.00166254
1 Boundless Network(BUN) u RON
лв0.00198314
1 Boundless Network(BUN) u SEK
kr0.00430062
1 Boundless Network(BUN) u BGN
лв0.00076486
1 Boundless Network(BUN) u HUF
Ft0.15457042
1 Boundless Network(BUN) u CZK
0.0095493
1 Boundless Network(BUN) u KWD
د.ك0.00013969
1 Boundless Network(BUN) u ILS
0.0015343
1 Boundless Network(BUN) u AOA
Kz0.41749906
1 Boundless Network(BUN) u BHD
.د.ب0.000172208
1 Boundless Network(BUN) u BMD
$0.000458
1 Boundless Network(BUN) u DKK
kr0.00291746
1 Boundless Network(BUN) u HNL
L0.01198128
1 Boundless Network(BUN) u MUR
0.0209764
1 Boundless Network(BUN) u NAD
$0.00804248
1 Boundless Network(BUN) u NOK
kr0.00457542
1 Boundless Network(BUN) u NZD
$0.00077402
1 Boundless Network(BUN) u PAB
B/.0.000458
1 Boundless Network(BUN) u PGK
K0.00193734
1 Boundless Network(BUN) u QAR
ر.ق0.00166712
1 Boundless Network(BUN) u RSD
дин.0.04581832

Boundless Network Resurs

Za dublje razumijevanje Boundless Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Boundless Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Boundless Network

Koliko Boundless Network (BUN) vrijedi danas?
Cijena BUN uživo u USD je 0.000458 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUN u USD?
Trenutačna cijena BUN u USD je $ 0.000458. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Boundless Network?
Tržišna kapitalizacija za BUN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUN?
Količina u optjecaju za BUN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUN?
BUN je postigao ATH cijenu od 0.00301676607760159 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUN?
BUN je vidio ATL cijenu od 0.000446964698542746 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUN?
24-satni obujam trgovanja za BUN je $ 151.54K USD.
Hoće li BUN još narasti ove godine?
BUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:23:22 (UTC+8)

Boundless Network (BUN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BUN u USD kalkulator

Iznos

BUN
BUN
USD
USD

1 BUN = 0.000458 USD

Trgujte BUN

BUNUSDT
$0.000458
$0.000458$0.000458
-8.58%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine