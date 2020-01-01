Dolos The Bully (BULLY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Dolos The Bully (BULLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Dolos The Bully (BULLY) Informacije

Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.

Službena web stranica:
https://www.dolosdiary.com/
Bijela knjiga:
https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump

Dolos The Bully (BULLY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dolos The Bully (BULLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 668.54K
Ukupna količina:
$ 960.55M
Količina u optjecaju:
$ 960.55M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 668.54K
Povijesni maksimum:
$ 0.2655
Povijesni minimum:
$ 0.000663285433245388
Trenutna cijena:
$ 0.000696
Dolos The Bully (BULLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Dolos The Bully (BULLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BULLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BULLY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BULLY tokena, istražite BULLY cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.