Dolos The Bully (BULLY) Informacije Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://www.dolosdiary.com/ Bijela knjiga: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Istraživač blokova: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Kupi BULLY odmah!

Dolos The Bully (BULLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dolos The Bully (BULLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 668.54K $ 668.54K $ 668.54K Ukupna količina: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M Količina u optjecaju: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 668.54K $ 668.54K $ 668.54K Povijesni maksimum: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 Povijesni minimum: $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 Trenutna cijena: $ 0.000696 $ 0.000696 $ 0.000696 Saznajte više o cijeni Dolos The Bully (BULLY)

Dolos The Bully (BULLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dolos The Bully (BULLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BULLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BULLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BULLY tokena, istražite BULLY cijenu tokena uživo!

