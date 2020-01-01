BULLS (BULLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BULLS (BULLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BULLS (BULLS) Informacije Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal. Službena web stranica: https://battlebulls.com Bijela knjiga: https://battlebulls.com/documents/WhitePaper.pdf Istraživač blokova: https://smartexplorer.com/blockchain/contracts/sgoaR28U2uFjURPsCa29LoLcLv2Zmq28ij Kupi BULLS odmah!

BULLS (BULLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BULLS (BULLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 3.14K $ 3.14K $ 3.14K Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Povijesni maksimum: $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 523.31 $ 523.31 $ 523.31 Saznajte više o cijeni BULLS (BULLS)

BULLS (BULLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BULLS (BULLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BULLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BULLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BULLS tokena, istražite BULLS cijenu tokena uživo!

BULLS (BULLS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BULLS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BULLS povijest cijena odmah!

