Više o BULLS

BULLS Informacije o cijeni

BULLS Bijela knjiga

BULLS Službena web stranica

BULLS Tokenomija

BULLS Prognoza cijena

BULLS Povijest

Vodič za kupnju BULLS

Konverter BULLS u fiducijarnu valutu

BULLS Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BULLS Logotip

BULLS Cijena(BULLS)

1 BULLS u USD cijena uživo:

$508.42
$508.42$508.42
+46.95%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BULLS (BULLS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:29:04 (UTC+8)

BULLS (BULLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 260.93
$ 260.93$ 260.93
24-satna najniža cijena
$ 825
$ 825$ 825
24-satna najviša cijena

$ 260.93
$ 260.93$ 260.93

$ 825
$ 825$ 825

--
----

--
----

-3.19%

+46.95%

+22.29%

+22.29%

BULLS (BULLS) cijena u stvarnom vremenu je $ 508.27. Tijekom protekla 24 sata, BULLStrgovalo je između najniže cijene $ 260.93 i najviše cijene $ 825, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BULLS je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BULLS se promijenio za -3.19% u posljednjih sat vremena, +46.95% u posljednjih 24 sata i +22.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BULLS (BULLS)

--
----

$ 142.24K
$ 142.24K$ 142.24K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

--
----

3,138.7788224
3,138.7788224 3,138.7788224

SMART

Trenutačna tržišna kapitalizacija BULLS je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 142.24K. Količina u optjecaju BULLS je --, s ukupnom količinom od 3138.7788224. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.60M.

BULLS (BULLS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BULLS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +162.4384+46.95%
30 dana$ +325.44+178.00%
60 dana$ +402.38+379.99%
90 dana$ +393.09+341.28%
BULLS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BULLS od $ +162.4384 (+46.95%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BULLS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +325.44 (+178.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BULLS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BULLS od $ +402.38 (+379.99%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BULLS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +393.09 (+341.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BULLS (BULLS)?

Pogledajte BULLS stranicu Povijest cijena sada.

Što je BULLS (BULLS)

Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal.

BULLS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BULLS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BULLS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BULLS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BULLS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BULLS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BULLS (BULLS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BULLS (BULLS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BULLS.

Provjerite BULLS predviđanje cijene sada!

BULLS (BULLS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BULLS (BULLS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BULLS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BULLS (BULLS)

Tražiš kako kupiti BULLS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BULLS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BULLS u lokalnim valutama

1 BULLS(BULLS) u VND
13,375,125.05
1 BULLS(BULLS) u AUD
A$772.5704
1 BULLS(BULLS) u GBP
371.0371
1 BULLS(BULLS) u EUR
432.0295
1 BULLS(BULLS) u USD
$508.27
1 BULLS(BULLS) u MYR
RM2,144.8994
1 BULLS(BULLS) u TRY
20,915.3105
1 BULLS(BULLS) u JPY
¥74,715.69
1 BULLS(BULLS) u ARS
ARS$700,096.1807
1 BULLS(BULLS) u RUB
40,956.3966
1 BULLS(BULLS) u INR
44,737.9254
1 BULLS(BULLS) u IDR
Rp8,332,293.7488
1 BULLS(BULLS) u KRW
707,893.0425
1 BULLS(BULLS) u PHP
29,037.4651
1 BULLS(BULLS) u EGP
￡E.24,666.3431
1 BULLS(BULLS) u BRL
R$2,759.9061
1 BULLS(BULLS) u CAD
C$696.3299
1 BULLS(BULLS) u BDT
61,770.0531
1 BULLS(BULLS) u NGN
778,359.5953
1 BULLS(BULLS) u COP
$2,041,242.8162
1 BULLS(BULLS) u ZAR
R.8,945.552
1 BULLS(BULLS) u UAH
21,027.1299
1 BULLS(BULLS) u VES
Bs74,207.42
1 BULLS(BULLS) u CLP
$493,021.9
1 BULLS(BULLS) u PKR
Rs144,023.3872
1 BULLS(BULLS) u KZT
273,555.9967
1 BULLS(BULLS) u THB
฿16,412.0383
1 BULLS(BULLS) u TWD
NT$15,568.3101
1 BULLS(BULLS) u AED
د.إ1,865.3509
1 BULLS(BULLS) u CHF
Fr406.616
1 BULLS(BULLS) u HKD
HK$3,959.4233
1 BULLS(BULLS) u AMD
֏194,291.2902
1 BULLS(BULLS) u MAD
.د.م4,564.2646
1 BULLS(BULLS) u MXN
$9,479.2355
1 BULLS(BULLS) u SAR
ريال1,906.0125
1 BULLS(BULLS) u PLN
1,850.1028
1 BULLS(BULLS) u RON
лв2,200.8091
1 BULLS(BULLS) u SEK
kr4,772.6553
1 BULLS(BULLS) u BGN
лв848.8109
1 BULLS(BULLS) u HUF
Ft171,536.0423
1 BULLS(BULLS) u CZK
10,602.5122
1 BULLS(BULLS) u KWD
د.ك155.02235
1 BULLS(BULLS) u ILS
1,702.7045
1 BULLS(BULLS) u AOA
Kz463,323.6839
1 BULLS(BULLS) u BHD
.د.ب191.10952
1 BULLS(BULLS) u BMD
$508.27
1 BULLS(BULLS) u DKK
kr3,237.6799
1 BULLS(BULLS) u HNL
L13,296.3432
1 BULLS(BULLS) u MUR
23,278.766
1 BULLS(BULLS) u NAD
$8,925.2212
1 BULLS(BULLS) u NOK
kr5,077.6173
1 BULLS(BULLS) u NZD
$858.9763
1 BULLS(BULLS) u PAB
B/.508.27
1 BULLS(BULLS) u PGK
K2,149.9821
1 BULLS(BULLS) u QAR
ر.ق1,850.1028
1 BULLS(BULLS) u RSD
дин.50,862.5789

BULLS Resurs

Za dublje razumijevanje BULLS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BULLS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BULLS

Koliko BULLS (BULLS) vrijedi danas?
Cijena BULLS uživo u USD je 508.27 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BULLS u USD?
Trenutačna cijena BULLS u USD je $ 508.27. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BULLS?
Tržišna kapitalizacija za BULLS je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BULLS?
Količina u optjecaju za BULLS je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BULLS?
BULLS je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BULLS?
BULLS je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za BULLS?
24-satni obujam trgovanja za BULLS je $ 142.24K USD.
Hoće li BULLS još narasti ove godine?
BULLS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BULLS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:29:04 (UTC+8)

BULLS (BULLS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BULLS u USD kalkulator

Iznos

BULLS
BULLS
USD
USD

1 BULLS = 508.27 USD

Trgujte BULLS

BULLSUSDT
$508.42
$508.42$508.42
+46.95%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine