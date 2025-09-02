Pepe Buldak (BUL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000021806. Tijekom protekla 24 sata, BULtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000020053 i najviše cijene $ 0.00000025518, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUL je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUL se promijenio za +8.56% u posljednjih sat vremena, -2.28% u posljednjih 24 sata i +11.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Pepe Buldak (BUL)
--
----
$ 10.19K
$ 10.19K$ 10.19K
$ 669.23K
$ 669.23K$ 669.23K
--
----
3,069,000,000,000
3,069,000,000,000 3,069,000,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe Buldak je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.19K. Količina u optjecaju BUL je --, s ukupnom količinom od 3069000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 669.23K.
Pepe Buldak (BUL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Pepe Buldak za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000000050878
-2.28%
30 dana
$ +0.00000006663
+44.00%
60 dana
$ -0.00000010564
-32.64%
90 dana
$ -0.00000046154
-67.92%
Pepe Buldak promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BUL od $ -0.0000000050878 (-2.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Pepe Buldak 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000006663 (+44.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Pepe Buldak 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BUL od $ -0.00000010564 (-32.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Pepe Buldak 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000046154 (-67.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pepe Buldak (BUL)?
Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.
Pepe Buldak dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pepe Buldak ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BUL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Pepe Buldak na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pepe Buldak učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Pepe Buldak Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Pepe Buldak (BUL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pepe Buldak (BUL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pepe Buldak.
Razumijevanje tokenomike Pepe Buldak (BUL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Pepe Buldak (BUL)
Tražiš kako kupiti Pepe Buldak? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pepe Buldak na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.