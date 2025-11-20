Bucky Cijena danas

Trenutačna cijena Bucky (BUCKY) danas je $ 0.006944, s promjenom od 42.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUCKY u USD je $ 0.006944 po BUCKY.

Bucky trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BUCKY. Tijekom posljednja 24 sata, BUCKY trgovao je između $ 0.004523 (niska) i $ 0.006959 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BUCKY se kretao +8.09% u posljednjem satu i -28.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.64K.

Informacije o tržištu Bucky (BUCKY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 55.64K$ 55.64K $ 55.64K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

