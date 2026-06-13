Buckazoids Cijena danas

Trenutačna cijena Buckazoids (BUCKAZOIDS) danas je $ 0.00054966, s promjenom od 1.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUCKAZOIDS u USD je $ 0.00054966 po BUCKAZOIDS.

Buckazoids trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 549,656, s količinom u optjecaju od 1.00B BUCKAZOIDS. Tijekom posljednja 24 sata, BUCKAZOIDS trgovao je između $ 0.00052743 (niska) i $ 0.0005504 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00492629, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00020844.

U kratkoročnim performansama, BUCKAZOIDS se kretao -0.05% u posljednjem satu i +7.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 126.88K.

Informacije o tržištu Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Tržišna kapitalizacija $ 549.66K$ 549.66K $ 549.66K Obujam (24 sata) $ 126.88K$ 126.88K $ 126.88K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 549.66K$ 549.66K $ 549.66K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Buckazoids je $ 549.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 126.88K. Količina u optjecaju BUCKAZOIDS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 549.66K.