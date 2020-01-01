Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomika

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Imaginary Ones (BUBBLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Imaginary Ones (BUBBLE) Informacije

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Službena web stranica:
https://imaginaryones.com/
Bijela knjiga:
https://bubble.imaginaryones.com/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Imaginary Ones (BUBBLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 2.82B
$ 2.82B$ 2.82B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M
Povijesni maksimum:
$ 0.06
$ 0.06$ 0.06
Povijesni minimum:
$ 0.000355333394868651
$ 0.000355333394868651$ 0.000355333394868651
Trenutna cijena:
$ 0.000376
$ 0.000376$ 0.000376

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Imaginary Ones (BUBBLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BUBBLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BUBBLE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BUBBLE tokena, istražite BUBBLE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BUBBLE

Jeste li zainteresirani za dodavanje Imaginary Ones (BUBBLE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BUBBLE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Imaginary Ones (BUBBLE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena BUBBLE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BUBBLE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BUBBLE? Naša BUBBLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.