Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Imaginary Ones (BUBBLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Imaginary Ones (BUBBLE) Informacije Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Službena web stranica: https://imaginaryones.com/ Bijela knjiga: https://bubble.imaginaryones.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Kupi BUBBLE odmah!

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Imaginary Ones (BUBBLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.82B $ 2.82B $ 2.82B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Povijesni maksimum: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Povijesni minimum: $ 0.000355333394868651 $ 0.000355333394868651 $ 0.000355333394868651 Trenutna cijena: $ 0.000376 $ 0.000376 $ 0.000376 Saznajte više o cijeni Imaginary Ones (BUBBLE)

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Imaginary Ones (BUBBLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUBBLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUBBLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUBBLE tokena, istražite BUBBLE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BUBBLE Jeste li zainteresirani za dodavanje Imaginary Ones (BUBBLE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BUBBLE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BUBBLE na MEXC-u odmah!

Imaginary Ones (BUBBLE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BUBBLE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BUBBLE povijest cijena odmah!

BUBBLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BUBBLE? Naša BUBBLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BUBBLE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!