Imaginary Ones Cijena(BUBBLE)

$0.000371
$0.000371
-3.63%1D
Grafikon aktualnih cijena Imaginary Ones (BUBBLE)
$ 0.000371
$ 0.000371
$ 0.000392
$ 0.000392
$ 0.000371
$ 0.000371

$ 0.000392
$ 0.000392

$ 0.012958719190251067
$ 0.012958719190251067

$ 0.000355333394868651
$ 0.000355333394868651

-1.33%

-3.63%

-3.39%

-3.39%

Imaginary Ones (BUBBLE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000371. Tijekom protekla 24 sata, BUBBLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000371 i najviše cijene $ 0.000392, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUBBLE je $ 0.012958719190251067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000355333394868651.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUBBLE se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, -3.63% u posljednjih 24 sata i -3.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

No.2091

$ 1.04M
$ 1.04M

$ 249.52
$ 249.52

$ 3.71M
$ 3.71M

2.81B
2.81B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

28.09%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Imaginary Ones je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 249.52. Količina u optjecaju BUBBLE je 2.81B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.71M.

Imaginary Ones (BUBBLE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Imaginary Ones za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001397-3.63%
30 dana$ -0.000085-18.65%
60 dana$ -0.000423-53.28%
90 dana$ -0.000643-63.42%
Imaginary Ones promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BUBBLE od $ -0.00001397 (-3.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Imaginary Ones 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000085 (-18.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Imaginary Ones 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BUBBLE od $ -0.000423 (-53.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Imaginary Ones 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000643 (-63.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Imaginary Ones (BUBBLE)?

Pogledajte Imaginary Ones stranicu Povijest cijena sada.

Što je Imaginary Ones (BUBBLE)

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Imaginary Ones dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Imaginary Ones ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BUBBLE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Imaginary Ones na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Imaginary Ones učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Imaginary Ones Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Imaginary Ones (BUBBLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Imaginary Ones (BUBBLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Imaginary Ones.

Provjerite Imaginary Ones predviđanje cijene sada!

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Imaginary Ones (BUBBLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUBBLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Imaginary Ones (BUBBLE)

Tražiš kako kupiti Imaginary Ones? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Imaginary Ones na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BUBBLE u lokalnim valutama

1 Imaginary Ones(BUBBLE) u VND
9.762865
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u AUD
A$0.00056392
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u GBP
0.00027083
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u EUR
0.00031535
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u USD
$0.000371
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u MYR
RM0.00156562
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u TRY
0.01525181
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u JPY
¥0.054537
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u ARS
ARS$0.51101911
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u RUB
0.02988776
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u INR
0.032648
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u IDR
Rp6.08196624
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u KRW
0.51671025
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u PHP
0.02119152
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u EGP
￡E.0.01800092
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u BRL
R$0.00201824
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u CAD
C$0.00050827
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u BDT
0.04508763
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u NGN
0.56727755
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u COP
$1.48995826
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u ZAR
R.0.0065296
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u UAH
0.01534827
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u VES
Bs0.054166
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u CLP
$0.35987
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u PKR
Rs0.10512656
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u KZT
0.19967591
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u THB
฿0.0119833
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u TWD
NT$0.01136002
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u AED
د.إ0.00136157
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u CHF
Fr0.0002968
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u HKD
HK$0.00289009
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u AMD
֏0.14181846
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u MAD
.د.م0.00333158
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u MXN
$0.00691173
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u SAR
ريال0.00139125
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u PLN
0.00134673
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u RON
лв0.00160643
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u SEK
kr0.00348369
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u BGN
лв0.00061957
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u HUF
Ft0.12520879
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u CZK
0.00773535
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u KWD
د.ك0.000113155
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u ILS
0.00124285
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u AOA
Kz0.33819247
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u BHD
.د.ب0.000139496
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u BMD
$0.000371
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u DKK
kr0.00236327
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u HNL
L0.00970536
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u MUR
0.0169918
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u NAD
$0.00651476
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u NOK
kr0.00371
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u NZD
$0.00062699
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u PAB
B/.0.000371
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u PGK
K0.00156933
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u QAR
ر.ق0.00135044
1 Imaginary Ones(BUBBLE) u RSD
дин.0.03712968

Za dublje razumijevanje Imaginary Ones, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Imaginary Ones web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Imaginary Ones

Koliko Imaginary Ones (BUBBLE) vrijedi danas?
Cijena BUBBLE uživo u USD je 0.000371 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUBBLE u USD?
Trenutačna cijena BUBBLE u USD je $ 0.000371. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Imaginary Ones?
Tržišna kapitalizacija za BUBBLE je $ 1.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUBBLE?
Količina u optjecaju za BUBBLE je 2.81B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUBBLE?
BUBBLE je postigao ATH cijenu od 0.012958719190251067 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUBBLE?
BUBBLE je vidio ATL cijenu od 0.000355333394868651 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUBBLE?
24-satni obujam trgovanja za BUBBLE je $ 249.52 USD.
Hoće li BUBBLE još narasti ove godine?
BUBBLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUBBLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BUBBLE
BUBBLE
USD
USD

1 BUBBLE = 0.000371 USD

Trgujte BUBBLE

BUBBLEUSDT
$0.000371
$0.000371
-3.63%

Naknada za ponuđača spot trgovine, Naknada za preuzimača spot trgovine,
Naknada za ponuđača terminske trgovine, Naknada za preuzimača terminske trgovine