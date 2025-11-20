Openverse Network Cijena danas

Trenutačna cijena Openverse Network (BTG) danas je $ 9.116, s promjenom od 1.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BTG u USD je $ 9.116 po BTG.

Openverse Network trenutačno je na #817 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17.32M, s količinom u optjecaju od 1.90M BTG. Tijekom posljednja 24 sata, BTG trgovao je između $ 8.852 (niska) i $ 9.525 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 18.80127296990911, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3.477213386513058.

U kratkoročnim performansama, BTG se kretao +2.86% u posljednjem satu i -20.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.21K.

Informacije o tržištu Openverse Network (BTG)

Poredak No.817 Tržišna kapitalizacija $ 17.32M$ 17.32M $ 17.32M Obujam (24 sata) $ 56.21K$ 56.21K $ 56.21K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 182.32M$ 182.32M $ 182.32M Količina u optjecaju 1.90M 1.90M 1.90M Maksimalna količina 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Ukupna količina 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Stopa optjecaja 9.50% Javni blockchain BSC

