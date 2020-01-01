Minto (BTCMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Minto (BTCMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Minto (BTCMT) Informacije Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio. Službena web stranica: https://minto.finance/ Bijela knjiga: https://docs.minto.finance/the-company/whitepaper Istraživač blokova: https://hecoinfo.com/token/0x410a56541bD912F9B60943fcB344f1E3D6F09567 Kupi BTCMT odmah!

Minto (BTCMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Minto (BTCMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 80.18M $ 80.18M $ 80.18M Povijesni maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Povijesni minimum: $ 0.37291646979689735 $ 0.37291646979689735 $ 0.37291646979689735 Trenutna cijena: $ 0.8018 $ 0.8018 $ 0.8018 Saznajte više o cijeni Minto (BTCMT)

Minto (BTCMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Minto (BTCMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTCMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTCMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTCMT tokena, istražite BTCMT cijenu tokena uživo!

