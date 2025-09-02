Više o BTCMT

Minto Logotip

Minto Cijena(BTCMT)

1 BTCMT u USD cijena uživo:

$0.7911
$0.7911$0.7911
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Minto (BTCMT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:41:19 (UTC+8)

Minto (BTCMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.7816
$ 0.7816$ 0.7816
24-satna najniža cijena
$ 0.8136
$ 0.8136$ 0.8136
24-satna najviša cijena

$ 0.7816
$ 0.7816$ 0.7816

$ 0.8136
$ 0.8136$ 0.8136

$ 2.413487273529206
$ 2.413487273529206$ 2.413487273529206

$ 0.37291646979689735
$ 0.37291646979689735$ 0.37291646979689735

+0.02%

0.00%

-2.24%

-2.24%

Minto (BTCMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.7911. Tijekom protekla 24 sata, BTCMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.7816 i najviše cijene $ 0.8136, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCMT je $ 2.413487273529206, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.37291646979689735.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCMT se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minto (BTCMT)

No.4045

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 73.82K
$ 73.82K$ 73.82K

$ 79.11M
$ 79.11M$ 79.11M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minto je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 73.82K. Količina u optjecaju BTCMT je 0.00, s ukupnom količinom od 30000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.11M.

Minto (BTCMT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Minto za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.0027+0.34%
60 dana$ +0.0514+6.94%
90 dana$ +0.0077+0.98%
Minto promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BTCMT od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Minto 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0027 (+0.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Minto 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BTCMT od $ +0.0514 (+6.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Minto 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0077 (+0.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Minto (BTCMT)?

Pogledajte Minto stranicu Povijest cijena sada.

Što je Minto (BTCMT)

Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio.

Minto dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Minto ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BTCMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Minto na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Minto učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Minto Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Minto (BTCMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Minto (BTCMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Minto.

Provjerite Minto predviđanje cijene sada!

Minto (BTCMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Minto (BTCMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BTCMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Minto (BTCMT)

Tražiš kako kupiti Minto? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Minto na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BTCMT u lokalnim valutama

1 Minto(BTCMT) u VND
20,817.7965
1 Minto(BTCMT) u AUD
A$1.202472
1 Minto(BTCMT) u GBP
0.577503
1 Minto(BTCMT) u EUR
0.672435
1 Minto(BTCMT) u USD
$0.7911
1 Minto(BTCMT) u MYR
RM3.338442
1 Minto(BTCMT) u TRY
32.553765
1 Minto(BTCMT) u JPY
¥116.2917
1 Minto(BTCMT) u ARS
ARS$1,089.669051
1 Minto(BTCMT) u RUB
63.738927
1 Minto(BTCMT) u INR
69.69591
1 Minto(BTCMT) u IDR
Rp12,968.850384
1 Minto(BTCMT) u KRW
1,101.804525
1 Minto(BTCMT) u PHP
45.227187
1 Minto(BTCMT) u EGP
￡E.38.392083
1 Minto(BTCMT) u BRL
R$4.303584
1 Minto(BTCMT) u CAD
C$1.083807
1 Minto(BTCMT) u BDT
96.316425
1 Minto(BTCMT) u NGN
1,211.482629
1 Minto(BTCMT) u COP
$3,177.105066
1 Minto(BTCMT) u ZAR
R.13.915449
1 Minto(BTCMT) u UAH
32.791095
1 Minto(BTCMT) u VES
Bs115.5006
1 Minto(BTCMT) u CLP
$765.7848
1 Minto(BTCMT) u PKR
Rs224.545824
1 Minto(BTCMT) u KZT
426.695607
1 Minto(BTCMT) u THB
฿25.536708
1 Minto(BTCMT) u TWD
NT$24.239304
1 Minto(BTCMT) u AED
د.إ2.903337
1 Minto(BTCMT) u CHF
Fr0.63288
1 Minto(BTCMT) u HKD
HK$6.17058
1 Minto(BTCMT) u AMD
֏302.635305
1 Minto(BTCMT) u MAD
.د.م7.1199
1 Minto(BTCMT) u MXN
$14.754015
1 Minto(BTCMT) u SAR
ريال2.966625
1 Minto(BTCMT) u PLN
2.879604
1 Minto(BTCMT) u RON
лв3.425463
1 Minto(BTCMT) u SEK
kr7.428429
1 Minto(BTCMT) u BGN
лв1.321137
1 Minto(BTCMT) u HUF
Ft267.170292
1 Minto(BTCMT) u CZK
16.502346
1 Minto(BTCMT) u KWD
د.ك0.2412855
1 Minto(BTCMT) u ILS
2.650185
1 Minto(BTCMT) u AOA
Kz721.143027
1 Minto(BTCMT) u BHD
.د.ب0.2982447
1 Minto(BTCMT) u BMD
$0.7911
1 Minto(BTCMT) u DKK
kr5.039307
1 Minto(BTCMT) u HNL
L20.734731
1 Minto(BTCMT) u MUR
36.23238
1 Minto(BTCMT) u NAD
$13.92336
1 Minto(BTCMT) u NOK
kr7.903089
1 Minto(BTCMT) u NZD
$1.336959
1 Minto(BTCMT) u PAB
B/.0.7911
1 Minto(BTCMT) u PGK
K3.346353
1 Minto(BTCMT) u QAR
ر.ق2.887515
1 Minto(BTCMT) u RSD
дин.79.18911

Minto Resurs

Za dublje razumijevanje Minto, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Minto web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Minto

Koliko Minto (BTCMT) vrijedi danas?
Cijena BTCMT uživo u USD je 0.7911 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BTCMT u USD?
Trenutačna cijena BTCMT u USD je $ 0.7911. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Minto?
Tržišna kapitalizacija za BTCMT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BTCMT?
Količina u optjecaju za BTCMT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BTCMT?
BTCMT je postigao ATH cijenu od 2.413487273529206 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BTCMT?
BTCMT je vidio ATL cijenu od 0.37291646979689735 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BTCMT?
24-satni obujam trgovanja za BTCMT je $ 73.82K USD.
Hoće li BTCMT još narasti ove godine?
BTCMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BTCMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:41:19 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BTCMT u USD kalkulator

Iznos

BTCMT
BTCMT
USD
USD

1 BTCMT = 0.7911 USD

Trgujte BTCMT

BTCMTUSDT
$0.7911
$0.7911$0.7911
0.00%

