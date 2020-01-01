BSX Protocol (BSX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BSX Protocol (BSX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BSX Protocol (BSX) Informacije "BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team." Službena web stranica: https://www.bsx.exchange/ Bijela knjiga: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e

BSX Protocol (BSX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BSX Protocol (BSX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.20M Ukupna količina: $ 998.00M Količina u optjecaju: $ 189.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.13M Povijesni maksimum: $ 0.44982 Povijesni minimum: $ 0.006060071215687439 Trenutna cijena: $ 0.02217

BSX Protocol (BSX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BSX Protocol (BSX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BSX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BSX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

