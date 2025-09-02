Više o BSX

BSX Protocol Logotip

BSX Protocol Cijena(BSX)

1 BSX u USD cijena uživo:

$0.02126
+10.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BSX Protocol (BSX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:28:36 (UTC+8)

BSX Protocol (BSX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01857
24-satna najniža cijena
$ 0.022
24-satna najviša cijena

$ 0.01857
$ 0.022
$ 28,940.090264703733
$ 0.006060071215687439
+0.61%

+10.90%

-21.41%

-21.41%

BSX Protocol (BSX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02126. Tijekom protekla 24 sata, BSXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01857 i najviše cijene $ 0.022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSX je $ 28,940.090264703733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006060071215687439.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSX se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +10.90% u posljednjih 24 sata i -21.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BSX Protocol (BSX)

No.1547

$ 4.03M
$ 102.77K
$ 21.22M
189.48M
998,000,000
998,000,000
18.98%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija BSX Protocol je $ 4.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 102.77K. Količina u optjecaju BSX je 189.48M, s ukupnom količinom od 998000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.22M.

BSX Protocol (BSX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BSX Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0020896+10.90%
30 dana$ +0.01151+118.05%
60 dana$ +0.01361+177.90%
90 dana$ +0.01219+134.39%
BSX Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BSX od $ +0.0020896 (+10.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BSX Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01151 (+118.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BSX Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BSX od $ +0.01361 (+177.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BSX Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01219 (+134.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BSX Protocol (BSX)?

Pogledajte BSX Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je BSX Protocol (BSX)

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BSX Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BSX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BSX Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BSX Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BSX Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BSX Protocol (BSX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BSX Protocol (BSX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BSX Protocol.

Provjerite BSX Protocol predviđanje cijene sada!

BSX Protocol (BSX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BSX Protocol (BSX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BSX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BSX Protocol (BSX)

Tražiš kako kupiti BSX Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BSX Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BSX u lokalnim valutama

1 BSX Protocol(BSX) u VND
559.4569
1 BSX Protocol(BSX) u AUD
A$0.0323152
1 BSX Protocol(BSX) u GBP
0.0155198
1 BSX Protocol(BSX) u EUR
0.018071
1 BSX Protocol(BSX) u USD
$0.02126
1 BSX Protocol(BSX) u MYR
RM0.0897172
1 BSX Protocol(BSX) u TRY
0.874849
1 BSX Protocol(BSX) u JPY
¥3.12522
1 BSX Protocol(BSX) u ARS
ARS$29.2837366
1 BSX Protocol(BSX) u RUB
1.7131308
1 BSX Protocol(BSX) u INR
1.8713052
1 BSX Protocol(BSX) u IDR
Rp348.5245344
1 BSX Protocol(BSX) u KRW
29.609865
1 BSX Protocol(BSX) u PHP
1.2145838
1 BSX Protocol(BSX) u EGP
￡E.1.0317478
1 BSX Protocol(BSX) u BRL
R$0.1154418
1 BSX Protocol(BSX) u CAD
C$0.0291262
1 BSX Protocol(BSX) u BDT
2.5837278
1 BSX Protocol(BSX) u NGN
32.5573514
1 BSX Protocol(BSX) u COP
$85.3814356
1 BSX Protocol(BSX) u ZAR
R.0.374176
1 BSX Protocol(BSX) u UAH
0.8795262
1 BSX Protocol(BSX) u VES
Bs3.10396
1 BSX Protocol(BSX) u CLP
$20.6222
1 BSX Protocol(BSX) u PKR
Rs6.0242336
1 BSX Protocol(BSX) u KZT
11.4423446
1 BSX Protocol(BSX) u THB
฿0.6864854
1 BSX Protocol(BSX) u TWD
NT$0.6511938
1 BSX Protocol(BSX) u AED
د.إ0.0780242
1 BSX Protocol(BSX) u CHF
Fr0.017008
1 BSX Protocol(BSX) u HKD
HK$0.1656154
1 BSX Protocol(BSX) u AMD
֏8.1268476
1 BSX Protocol(BSX) u MAD
.د.م0.1909148
1 BSX Protocol(BSX) u MXN
$0.396499
1 BSX Protocol(BSX) u SAR
ريال0.079725
1 BSX Protocol(BSX) u PLN
0.0773864
1 BSX Protocol(BSX) u RON
лв0.0920558
1 BSX Protocol(BSX) u SEK
kr0.1996314
1 BSX Protocol(BSX) u BGN
лв0.0355042
1 BSX Protocol(BSX) u HUF
Ft7.1750374
1 BSX Protocol(BSX) u CZK
0.4434836
1 BSX Protocol(BSX) u KWD
د.ك0.0064843
1 BSX Protocol(BSX) u ILS
0.071221
1 BSX Protocol(BSX) u AOA
Kz19.3799782
1 BSX Protocol(BSX) u BHD
.د.ب0.00799376
1 BSX Protocol(BSX) u BMD
$0.02126
1 BSX Protocol(BSX) u DKK
kr0.1354262
1 BSX Protocol(BSX) u HNL
L0.5561616
1 BSX Protocol(BSX) u MUR
0.973708
1 BSX Protocol(BSX) u NAD
$0.3733256
1 BSX Protocol(BSX) u NOK
kr0.2123874
1 BSX Protocol(BSX) u NZD
$0.0359294
1 BSX Protocol(BSX) u PAB
B/.0.02126
1 BSX Protocol(BSX) u PGK
K0.0899298
1 BSX Protocol(BSX) u QAR
ر.ق0.0773864
1 BSX Protocol(BSX) u RSD
дин.2.1274882

BSX Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje BSX Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BSX Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BSX Protocol

Koliko BSX Protocol (BSX) vrijedi danas?
Cijena BSX uživo u USD je 0.02126 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BSX u USD?
Trenutačna cijena BSX u USD je $ 0.02126. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BSX Protocol?
Tržišna kapitalizacija za BSX je $ 4.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BSX?
Količina u optjecaju za BSX je 189.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BSX?
BSX je postigao ATH cijenu od 28,940.090264703733 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BSX?
BSX je vidio ATL cijenu od 0.006060071215687439 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BSX?
24-satni obujam trgovanja za BSX je $ 102.77K USD.
Hoće li BSX još narasti ove godine?
BSX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BSX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BSX Protocol (BSX) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

