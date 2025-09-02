BSX Protocol (BSX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02126. Tijekom protekla 24 sata, BSXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01857 i najviše cijene $ 0.022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSX je $ 28,940.090264703733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006060071215687439.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSX se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +10.90% u posljednjih 24 sata i -21.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BSX Protocol (BSX)
No.1547
$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M
$ 102.77K
$ 102.77K$ 102.77K
$ 21.22M
$ 21.22M$ 21.22M
189.48M
189.48M 189.48M
998,000,000
998,000,000 998,000,000
998,000,000
998,000,000 998,000,000
18.98%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija BSX Protocol je $ 4.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 102.77K. Količina u optjecaju BSX je 189.48M, s ukupnom količinom od 998000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.22M.
BSX Protocol (BSX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BSX Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0020896
+10.90%
30 dana
$ +0.01151
+118.05%
60 dana
$ +0.01361
+177.90%
90 dana
$ +0.01219
+134.39%
BSX Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BSX od $ +0.0020896 (+10.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BSX Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01151 (+118.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BSX Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BSX od $ +0.01361 (+177.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BSX Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01219 (+134.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BSX Protocol (BSX)?
"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market.
BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems.
BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."
BSX Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BSX Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BSX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o BSX Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BSX Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
BSX Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će BSX Protocol (BSX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BSX Protocol (BSX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BSX Protocol.
Razumijevanje tokenomike BSX Protocol (BSX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BSX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti BSX Protocol (BSX)
Tražiš kako kupiti BSX Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BSX Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.