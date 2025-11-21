Baby Shark Universe (BSU) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Baby Shark Universe (BSU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:13:17 (UTC+8)
Baby Shark Universe (BSU) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Shark Universe (BSU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 31.19M
Ukupna količina:
$ 850.00M
Količina u optjecaju:
$ 168.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 157.80M
Povijesni maksimum:
$ 0.38044
Povijesni minimum:
$ 0.05070113905338495
Trenutna cijena:
$ 0.18565
Baby Shark Universe (BSU) Informacije

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Službena web stranica:
https://www.babysharkuniverse.io
Bijela knjiga:
https://bsuniverse.gitbook.io/babysharkuniverse/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x1aecab957bad4c6e36dd29c3d3bb470c4c29768a

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Baby Shark Universe (BSU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BSU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BSU tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BSU tokena, istražite BSU cijenu tokena uživo!

