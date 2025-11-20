Baby Shark Universe Cijena danas

Trenutačna cijena Baby Shark Universe (BSU) danas je $ 0.18134, s promjenom od 4.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BSU u USD je $ 0.18134 po BSU.

Baby Shark Universe trenutačno je na #620 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30.47M, s količinom u optjecaju od 168.00M BSU. Tijekom posljednja 24 sata, BSU trgovao je između $ 0.16745 (niska) i $ 0.20127 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.37631193723515616, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.05070113905338495.

U kratkoročnim performansama, BSU se kretao -1.69% u posljednjem satu i -18.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 62.41K.

Informacije o tržištu Baby Shark Universe (BSU)

Poredak No.620 Tržišna kapitalizacija $ 30.47M$ 30.47M $ 30.47M Obujam (24 sata) $ 62.41K$ 62.41K $ 62.41K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.14M$ 154.14M $ 154.14M Količina u optjecaju 168.00M 168.00M 168.00M Maksimalna količina 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Ukupna količina 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Stopa optjecaja 19.76% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Shark Universe je $ 30.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.41K. Količina u optjecaju BSU je 168.00M, s ukupnom količinom od 850000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.14M.