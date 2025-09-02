Blocksport (BSPT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00008699. Tijekom protekla 24 sata, BSPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000071 i najviše cijene $ 0.0000955, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSPT je $ 0.13911373768667282, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000029564578177158.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSPT se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i +36.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Blocksport (BSPT)
No.5362
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.60K
$ 1.60K$ 1.60K
$ 86.99K
$ 86.99K$ 86.99K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
2022-02-17 00:00:00
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Blocksport je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.60K. Količina u optjecaju BSPT je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.99K.
Blocksport (BSPT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Blocksport za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000012441
-1.41%
30 dana
$ +0.00004487
+106.52%
60 dana
$ +0.00004256
+95.79%
90 dana
$ +0.00001527
+21.29%
Blocksport promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BSPT od $ -0.0000012441 (-1.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Blocksport 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00004487 (+106.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Blocksport 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BSPT od $ +0.00004256 (+95.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Blocksport 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00001527 (+21.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Blocksport (BSPT)?
Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.
Blocksport dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Blocksport ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BSPT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Blocksport na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Blocksport učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Blocksport Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Blocksport (BSPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blocksport (BSPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blocksport.
Razumijevanje tokenomike Blocksport (BSPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BSPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Blocksport (BSPT)
Tražiš kako kupiti Blocksport? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Blocksport na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.