BSCS (BSCS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BSCS (BSCS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

BSCS (BSCS) Informacije

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

Službena web stranica:
https://www.bscs.finance/
Bijela knjiga:
https://docs.bscs.finance/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d

BSCS (BSCS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BSCS (BSCS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 583.65K
$ 583.65K$ 583.65K
Ukupna količina:
$ 392.54M
$ 392.54M$ 392.54M
Količina u optjecaju:
$ 269.96M
$ 269.96M$ 269.96M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
Povijesni maksimum:
$ 0.5435
$ 0.5435$ 0.5435
Povijesni minimum:
$ 0.001852045416657116
$ 0.001852045416657116$ 0.001852045416657116
Trenutna cijena:
$ 0.002162
$ 0.002162$ 0.002162

BSCS (BSCS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BSCS (BSCS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BSCS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BSCS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BSCS tokena, istražite BSCS cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje BSCS (BSCS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BSCS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

BSCS (BSCS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena BSCS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BSCS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BSCS? Naša BSCS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.