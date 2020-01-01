Bitrock (BROCK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitrock (BROCK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitrock (BROCK) Informacije Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Službena web stranica: https://bit-rock.io/ Bijela knjiga: https://docs.bit-rock.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 Kupi BROCK odmah!

Bitrock (BROCK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitrock (BROCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Povijesni maksimum: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 Povijesni minimum: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 Trenutna cijena: $ 0.01472 $ 0.01472 $ 0.01472 Saznajte više o cijeni Bitrock (BROCK)

Bitrock (BROCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitrock (BROCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BROCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BROCK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BROCK tokena, istražite BROCK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BROCK Jeste li zainteresirani za dodavanje Bitrock (BROCK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BROCK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BROCK na MEXC-u odmah!

Bitrock (BROCK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BROCK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BROCK povijest cijena odmah!

BROCK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BROCK? Naša BROCK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BROCK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!