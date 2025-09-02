Više o BROCK

Bitrock Logotip

Bitrock Cijena(BROCK)

1 BROCK u USD cijena uživo:

$0.01503
$0.01503$0.01503
+0.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bitrock (BROCK)
Bitrock (BROCK) Informacije o cijeni (USD)

Bitrock (BROCK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01503. Tijekom protekla 24 sata, BROCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01407 i najviše cijene $ 0.0166, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BROCK je $ 0.3071318856664576, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000052978131291244.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BROCK se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i -4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

No.1996

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 83.44K
$ 83.44K$ 83.44K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

94.95M
94.95M 94.95M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

94.95%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitrock je $ 1.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 83.44K. Količina u optjecaju BROCK je 94.95M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.50M.

Prati promjene cijena Bitrock za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000792+0.53%
30 dana$ -0.00177-10.54%
60 dana$ +0.00002+0.13%
90 dana$ -0.00103-6.42%
Bitrock promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BROCK od $ +0.0000792 (+0.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bitrock 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00177 (-10.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bitrock 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BROCK od $ +0.00002 (+0.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bitrock 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00103 (-6.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Bitrock (BROCK)

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

Bitrock dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bitrock ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

- Provjeriti BROCK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bitrock na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bitrock učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bitrock Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitrock (BROCK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitrock (BROCK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitrock.

Provjerite Bitrock predviđanje cijene sada!

Bitrock (BROCK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitrock (BROCK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BROCK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Tražiš kako kupiti Bitrock? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bitrock na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BROCK u lokalnim valutama

1 Bitrock(BROCK) u VND
395.51445
1 Bitrock(BROCK) u AUD
A$0.0228456
1 Bitrock(BROCK) u GBP
0.0109719
1 Bitrock(BROCK) u EUR
0.0127755
1 Bitrock(BROCK) u USD
$0.01503
1 Bitrock(BROCK) u MYR
RM0.0634266
1 Bitrock(BROCK) u TRY
0.6178833
1 Bitrock(BROCK) u JPY
¥2.20941
1 Bitrock(BROCK) u ARS
ARS$20.7024723
1 Bitrock(BROCK) u RUB
1.2108168
1 Bitrock(BROCK) u INR
1.32264
1 Bitrock(BROCK) u IDR
Rp246.3934032
1 Bitrock(BROCK) u KRW
20.9330325
1 Bitrock(BROCK) u PHP
0.8585136
1 Bitrock(BROCK) u EGP
￡E.0.7292556
1 Bitrock(BROCK) u BRL
R$0.0817632
1 Bitrock(BROCK) u CAD
C$0.0205911
1 Bitrock(BROCK) u BDT
1.8265959
1 Bitrock(BROCK) u NGN
22.9816215
1 Bitrock(BROCK) u COP
$60.3613818
1 Bitrock(BROCK) u ZAR
R.0.264528
1 Bitrock(BROCK) u UAH
0.6217911
1 Bitrock(BROCK) u VES
Bs2.19438
1 Bitrock(BROCK) u CLP
$14.5791
1 Bitrock(BROCK) u PKR
Rs4.2589008
1 Bitrock(BROCK) u KZT
8.0892963
1 Bitrock(BROCK) u THB
฿0.485469
1 Bitrock(BROCK) u TWD
NT$0.4602186
1 Bitrock(BROCK) u AED
د.إ0.0551601
1 Bitrock(BROCK) u CHF
Fr0.012024
1 Bitrock(BROCK) u HKD
HK$0.1170837
1 Bitrock(BROCK) u AMD
֏5.7453678
1 Bitrock(BROCK) u MAD
.د.م0.1349694
1 Bitrock(BROCK) u MXN
$0.2800089
1 Bitrock(BROCK) u SAR
ريال0.0563625
1 Bitrock(BROCK) u PLN
0.0545589
1 Bitrock(BROCK) u RON
лв0.0650799
1 Bitrock(BROCK) u SEK
kr0.1411317
1 Bitrock(BROCK) u BGN
лв0.0251001
1 Bitrock(BROCK) u HUF
Ft5.0724747
1 Bitrock(BROCK) u CZK
0.3133755
1 Bitrock(BROCK) u KWD
د.ك0.00458415
1 Bitrock(BROCK) u ILS
0.0503505
1 Bitrock(BROCK) u AOA
Kz13.7008971
1 Bitrock(BROCK) u BHD
.د.ب0.00565128
1 Bitrock(BROCK) u BMD
$0.01503
1 Bitrock(BROCK) u DKK
kr0.0957411
1 Bitrock(BROCK) u HNL
L0.3931848
1 Bitrock(BROCK) u MUR
0.688374
1 Bitrock(BROCK) u NAD
$0.2639268
1 Bitrock(BROCK) u NOK
kr0.1503
1 Bitrock(BROCK) u NZD
$0.0254007
1 Bitrock(BROCK) u PAB
B/.0.01503
1 Bitrock(BROCK) u PGK
K0.0635769
1 Bitrock(BROCK) u QAR
ر.ق0.0547092
1 Bitrock(BROCK) u RSD
дин.1.5034509

Za dublje razumijevanje Bitrock, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

