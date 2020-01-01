Broccoli (BROCCOLIF3B) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Broccoli (BROCCOLIF3B), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Broccoli (BROCCOLIF3B) Informacije The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme Službena web stranica: https://firstbroccoli.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b Kupi BROCCOLIF3B odmah!

Broccoli (BROCCOLIF3B) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Broccoli (BROCCOLIF3B), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.66M $ 9.66M $ 9.66M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.66M $ 9.66M $ 9.66M Povijesni maksimum: $ 0.120571 $ 0.120571 $ 0.120571 Povijesni minimum: $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 Trenutna cijena: $ 0.009661 $ 0.009661 $ 0.009661 Saznajte više o cijeni Broccoli (BROCCOLIF3B)

Broccoli (BROCCOLIF3B) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Broccoli (BROCCOLIF3B) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BROCCOLIF3B tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BROCCOLIF3B tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BROCCOLIF3B tokena, istražite BROCCOLIF3B cijenu tokena uživo!

