Broak on Base (BROAK) Informacije Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Službena web stranica: https://www.broakonbase.fyi/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Kupi BROAK odmah!

Broak on Base (BROAK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Broak on Base (BROAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Ukupna količina: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Količina u optjecaju: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Povijesni maksimum: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Povijesni minimum: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Trenutna cijena: $ 0.002185 $ 0.002185 $ 0.002185 Saznajte više o cijeni Broak on Base (BROAK)

Broak on Base (BROAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Broak on Base (BROAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BROAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BROAK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BROAK tokena, istražite BROAK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BROAK Jeste li zainteresirani za dodavanje Broak on Base (BROAK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BROAK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BROAK na MEXC-u odmah!

Broak on Base (BROAK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BROAK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BROAK povijest cijena odmah!

BROAK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BROAK? Naša BROAK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BROAK predviđanje cijene tokena odmah!

