Broak on Base Cijena(BROAK)

1 BROAK u USD cijena uživo:

$0.002492
$0.002492$0.002492
-0.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Broak on Base (BROAK)
Broak on Base (BROAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002348
$ 0.002348$ 0.002348
24-satna najniža cijena
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
24-satna najviša cijena

$ 0.002348
$ 0.002348$ 0.002348

$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027

$ 0.013834281736984748
$ 0.013834281736984748$ 0.013834281736984748

$ 0.00037184903730048
$ 0.00037184903730048$ 0.00037184903730048

+1.59%

-0.12%

-29.67%

-29.67%

Broak on Base (BROAK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00249. Tijekom protekla 24 sata, BROAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002348 i najviše cijene $ 0.0027, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BROAK je $ 0.013834281736984748, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00037184903730048.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BROAK se promijenio za +1.59% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -29.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Broak on Base (BROAK)

No.1958

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 30.92K
$ 30.92K$ 30.92K

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

618.54M
618.54M 618.54M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

89.64%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Broak on Base je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.92K. Količina u optjecaju BROAK je 618.54M, s ukupnom količinom od 690000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.

Broak on Base (BROAK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Broak on Base za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000299-0.12%
30 dana$ -0.00097-28.04%
60 dana$ -0.00489-66.27%
90 dana$ -0.00251-50.20%
Broak on Base promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BROAK od $ -0.00000299 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Broak on Base 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00097 (-28.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Broak on Base 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BROAK od $ -0.00489 (-66.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Broak on Base 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00251 (-50.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Broak on Base (BROAK)?

Pogledajte Broak on Base stranicu Povijest cijena sada.

Što je Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Broak on Base ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BROAK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Broak on Base na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Broak on Base učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Broak on Base Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Broak on Base (BROAK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Broak on Base (BROAK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Broak on Base.

Provjerite Broak on Base predviđanje cijene sada!

Broak on Base (BROAK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Broak on Base (BROAK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BROAK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Broak on Base (BROAK)

Tražiš kako kupiti Broak on Base? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Broak on Base na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Broak on Base

Koliko Broak on Base (BROAK) vrijedi danas?
Cijena BROAK uživo u USD je 0.00249 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BROAK u USD?
Trenutačna cijena BROAK u USD je $ 0.00249. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Broak on Base?
Tržišna kapitalizacija za BROAK je $ 1.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BROAK?
Količina u optjecaju za BROAK je 618.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BROAK?
BROAK je postigao ATH cijenu od 0.013834281736984748 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BROAK?
BROAK je vidio ATL cijenu od 0.00037184903730048 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BROAK?
24-satni obujam trgovanja za BROAK je $ 30.92K USD.
Hoće li BROAK još narasti ove godine?
BROAK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BROAK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:22:46 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

