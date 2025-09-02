Broak on Base (BROAK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00249. Tijekom protekla 24 sata, BROAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002348 i najviše cijene $ 0.0027, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BROAK je $ 0.013834281736984748, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00037184903730048.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BROAK se promijenio za +1.59% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -29.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Broak on Base (BROAK)
No.1958
$ 1.54M
$ 30.92K
$ 1.72M
618.54M
690,000,000
690,000,000
89.64%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Broak on Base je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.92K. Količina u optjecaju BROAK je 618.54M, s ukupnom količinom od 690000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.
Broak on Base (BROAK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Broak on Base za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000299
-0.12%
30 dana
$ -0.00097
-28.04%
60 dana
$ -0.00489
-66.27%
90 dana
$ -0.00251
-50.20%
Broak on Base promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BROAK od $ -0.00000299 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Broak on Base 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00097 (-28.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Broak on Base 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BROAK od $ -0.00489 (-66.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Broak on Base 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00251 (-50.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Broak on Base (BROAK)?
Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.
Broak on Base dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BROAK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Broak on Base na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Broak on Base učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Broak on Base Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Broak on Base (BROAK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Broak on Base (BROAK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Broak on Base.
Razumijevanje tokenomike Broak on Base (BROAK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BROAK opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Broak on Base (BROAK)
Tražiš kako kupiti Broak on Base? Proces je jednostavan i bez muke!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.