Što je Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Broak on Base ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti BROAK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Broak on Base na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Broak on Base učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Broak on Base Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Broak on Base (BROAK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Broak on Base (BROAK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Broak on Base.

Provjerite Broak on Base predviđanje cijene sada!

Broak on Base (BROAK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Broak on Base (BROAK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BROAK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Broak on Base (BROAK)

Tražiš kako kupiti Broak on Base? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Broak on Base na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BROAK u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Broak on Base Resurs

Za dublje razumijevanje Broak on Base, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Broak on Base Koliko Broak on Base (BROAK) vrijedi danas? Cijena BROAK uživo u USD je 0.00249 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BROAK u USD? $ 0.00249 . Provjerite Trenutačna cijena BROAK u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Broak on Base? Tržišna kapitalizacija za BROAK je $ 1.54M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BROAK? Količina u optjecaju za BROAK je 618.54M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BROAK? BROAK je postigao ATH cijenu od 0.013834281736984748 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BROAK? BROAK je vidio ATL cijenu od 0.00037184903730048 USD . Koliki je obujam trgovanja za BROAK? 24-satni obujam trgovanja za BROAK je $ 30.92K USD . Hoće li BROAK još narasti ove godine? BROAK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BROAK predviđanje cijene za detaljniju analizu.

