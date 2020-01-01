BRN Metaverse (BRN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BRN Metaverse (BRN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BRN Metaverse (BRN) Informacije BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. Službena web stranica: https://www.brnmetaverse.net/ Bijela knjiga: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Kupi BRN odmah!

BRN Metaverse (BRN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BRN Metaverse (BRN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Ukupna količina: $ 28.10M $ 28.10M $ 28.10M Količina u optjecaju: $ 28.05M $ 28.05M $ 28.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Povijesni maksimum: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 Povijesni minimum: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 Trenutna cijena: $ 0.14852 $ 0.14852 $ 0.14852 Saznajte više o cijeni BRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse (BRN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BRN Metaverse (BRN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRN tokena, istražite BRN cijenu tokena uživo!

BRN Metaverse (BRN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BRN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BRN povijest cijena odmah!

BRN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BRN? Naša BRN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BRN predviđanje cijene tokena odmah!

