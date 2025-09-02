BRN Metaverse (BRN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.14505. Tijekom protekla 24 sata, BRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.13501 i najviše cijene $ 0.151, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRN je $ 7.3044560151395155, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04244566583465009.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRN se promijenio za +1.27% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -11.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BRN Metaverse (BRN)
$ 4.07M
$ 504.45K
$ 4.31M
28.05M
29,700,000
28,103,991.17465943
94.44%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija BRN Metaverse je $ 4.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 504.45K. Količina u optjecaju BRN je 28.05M, s ukupnom količinom od 28103991.17465943. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.31M.
BRN Metaverse (BRN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BRN Metaverse za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0007142
-0.49%
30 dana
$ +0.03692
+34.14%
60 dana
$ +0.04499
+44.96%
90 dana
$ +0.03714
+34.41%
BRN Metaverse promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BRN od $ -0.0007142 (-0.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BRN Metaverse 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03692 (+34.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BRN Metaverse 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BRN od $ +0.04499 (+44.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BRN Metaverse 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03714 (+34.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.
BRN Metaverse dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BRN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o BRN Metaverse na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BRN Metaverse učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
BRN Metaverse Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike BRN Metaverse (BRN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.