Više o BRN

BRN Informacije o cijeni

BRN Bijela knjiga

BRN Službena web stranica

BRN Tokenomija

BRN Prognoza cijena

BRN Povijest

Vodič za kupnju BRN

Konverter BRN u fiducijarnu valutu

BRN Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BRN Metaverse Logotip

BRN Metaverse Cijena(BRN)

1 BRN u USD cijena uživo:

$0.14505
$0.14505$0.14505
-0.49%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BRN Metaverse (BRN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:28:22 (UTC+8)

BRN Metaverse (BRN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.13501
$ 0.13501$ 0.13501
24-satna najniža cijena
$ 0.151
$ 0.151$ 0.151
24-satna najviša cijena

$ 0.13501
$ 0.13501$ 0.13501

$ 0.151
$ 0.151$ 0.151

$ 7.3044560151395155
$ 7.3044560151395155$ 7.3044560151395155

$ 0.04244566583465009
$ 0.04244566583465009$ 0.04244566583465009

+1.27%

-0.49%

-11.27%

-11.27%

BRN Metaverse (BRN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.14505. Tijekom protekla 24 sata, BRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.13501 i najviše cijene $ 0.151, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRN je $ 7.3044560151395155, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04244566583465009.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRN se promijenio za +1.27% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -11.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRN Metaverse (BRN)

No.1495

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

$ 504.45K
$ 504.45K$ 504.45K

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

28.05M
28.05M 28.05M

29,700,000
29,700,000 29,700,000

28,103,991.17465943
28,103,991.17465943 28,103,991.17465943

94.44%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRN Metaverse je $ 4.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 504.45K. Količina u optjecaju BRN je 28.05M, s ukupnom količinom od 28103991.17465943. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.31M.

BRN Metaverse (BRN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BRN Metaverse za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007142-0.49%
30 dana$ +0.03692+34.14%
60 dana$ +0.04499+44.96%
90 dana$ +0.03714+34.41%
BRN Metaverse promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BRN od $ -0.0007142 (-0.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BRN Metaverse 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03692 (+34.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BRN Metaverse 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BRN od $ +0.04499 (+44.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BRN Metaverse 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03714 (+34.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BRN Metaverse (BRN)?

Pogledajte BRN Metaverse stranicu Povijest cijena sada.

Što je BRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.

BRN Metaverse dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BRN Metaverse ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BRN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BRN Metaverse na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BRN Metaverse učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BRN Metaverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BRN Metaverse (BRN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BRN Metaverse (BRN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BRN Metaverse.

Provjerite BRN Metaverse predviđanje cijene sada!

BRN Metaverse (BRN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BRN Metaverse (BRN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BRN Metaverse (BRN)

Tražiš kako kupiti BRN Metaverse? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BRN Metaverse na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BRN u lokalnim valutama

1 BRN Metaverse(BRN) u VND
3,816.99075
1 BRN Metaverse(BRN) u AUD
A$0.220476
1 BRN Metaverse(BRN) u GBP
0.1058865
1 BRN Metaverse(BRN) u EUR
0.1232925
1 BRN Metaverse(BRN) u USD
$0.14505
1 BRN Metaverse(BRN) u MYR
RM0.612111
1 BRN Metaverse(BRN) u TRY
5.9688075
1 BRN Metaverse(BRN) u JPY
¥21.32235
1 BRN Metaverse(BRN) u ARS
ARS$199.7933205
1 BRN Metaverse(BRN) u RUB
11.688129
1 BRN Metaverse(BRN) u INR
12.767301
1 BRN Metaverse(BRN) u IDR
Rp2,377.868472
1 BRN Metaverse(BRN) u KRW
202.0183875
1 BRN Metaverse(BRN) u PHP
8.2867065
1 BRN Metaverse(BRN) u EGP
￡E.7.0392765
1 BRN Metaverse(BRN) u BRL
R$0.7876215
1 BRN Metaverse(BRN) u CAD
C$0.1987185
1 BRN Metaverse(BRN) u BDT
17.6279265
1 BRN Metaverse(BRN) u NGN
222.1281195
1 BRN Metaverse(BRN) u COP
$582.529503
1 BRN Metaverse(BRN) u ZAR
R.2.55288
1 BRN Metaverse(BRN) u UAH
6.0007185
1 BRN Metaverse(BRN) u VES
Bs21.1773
1 BRN Metaverse(BRN) u CLP
$140.6985
1 BRN Metaverse(BRN) u PKR
Rs41.101368
1 BRN Metaverse(BRN) u KZT
78.0673605
1 BRN Metaverse(BRN) u THB
฿4.6836645
1 BRN Metaverse(BRN) u TWD
NT$4.4428815
1 BRN Metaverse(BRN) u AED
د.إ0.5323335
1 BRN Metaverse(BRN) u CHF
Fr0.11604
1 BRN Metaverse(BRN) u HKD
HK$1.1299395
1 BRN Metaverse(BRN) u AMD
֏55.446813
1 BRN Metaverse(BRN) u MAD
.د.م1.302549
1 BRN Metaverse(BRN) u MXN
$2.7051825
1 BRN Metaverse(BRN) u SAR
ريال0.5439375
1 BRN Metaverse(BRN) u PLN
0.527982
1 BRN Metaverse(BRN) u RON
лв0.6280665
1 BRN Metaverse(BRN) u SEK
kr1.3620195
1 BRN Metaverse(BRN) u BGN
лв0.2422335
1 BRN Metaverse(BRN) u HUF
Ft48.9529245
1 BRN Metaverse(BRN) u CZK
3.025743
1 BRN Metaverse(BRN) u KWD
د.ك0.04424025
1 BRN Metaverse(BRN) u ILS
0.4859175
1 BRN Metaverse(BRN) u AOA
Kz132.2232285
1 BRN Metaverse(BRN) u BHD
.د.ب0.0545388
1 BRN Metaverse(BRN) u BMD
$0.14505
1 BRN Metaverse(BRN) u DKK
kr0.9239685
1 BRN Metaverse(BRN) u HNL
L3.794508
1 BRN Metaverse(BRN) u MUR
6.64329
1 BRN Metaverse(BRN) u NAD
$2.547078
1 BRN Metaverse(BRN) u NOK
kr1.4490495
1 BRN Metaverse(BRN) u NZD
$0.2451345
1 BRN Metaverse(BRN) u PAB
B/.0.14505
1 BRN Metaverse(BRN) u PGK
K0.6135615
1 BRN Metaverse(BRN) u QAR
ر.ق0.527982
1 BRN Metaverse(BRN) u RSD
дин.14.5151535

BRN Metaverse Resurs

Za dublje razumijevanje BRN Metaverse, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BRN Metaverse web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BRN Metaverse

Koliko BRN Metaverse (BRN) vrijedi danas?
Cijena BRN uživo u USD je 0.14505 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRN u USD?
Trenutačna cijena BRN u USD je $ 0.14505. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BRN Metaverse?
Tržišna kapitalizacija za BRN je $ 4.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRN?
Količina u optjecaju za BRN je 28.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRN?
BRN je postigao ATH cijenu od 7.3044560151395155 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRN?
BRN je vidio ATL cijenu od 0.04244566583465009 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRN?
24-satni obujam trgovanja za BRN je $ 504.45K USD.
Hoće li BRN još narasti ove godine?
BRN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:28:22 (UTC+8)

BRN Metaverse (BRN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BRN u USD kalkulator

Iznos

BRN
BRN
USD
USD

1 BRN = 0.14505 USD

Trgujte BRN

BRNUSDT
$0.14505
$0.14505$0.14505
-0.41%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine