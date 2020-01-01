REDBRICK (BRIC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u REDBRICK (BRIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
REDBRICK (BRIC) Informacije

Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy.

Službena web stranica:
https://redbrick.land
Bijela knjiga:
https://docs.redbrick.land/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xb40f2e5291c3Db45AbB0Ca8DF76F1C21E9f112a9

REDBRICK (BRIC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za REDBRICK (BRIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 235.11M
$ 235.11M$ 235.11M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M
Povijesni maksimum:
$ 0.0855
$ 0.0855$ 0.0855
Povijesni minimum:
$ 0.008117664543909395
$ 0.008117664543909395$ 0.008117664543909395
Trenutna cijena:
$ 0.010821
$ 0.010821$ 0.010821

REDBRICK (BRIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike REDBRICK (BRIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BRIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BRIC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BRIC tokena, istražite BRIC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BRIC

Jeste li zainteresirani za dodavanje REDBRICK (BRIC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BRIC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

REDBRICK (BRIC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena BRIC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BRIC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BRIC? Naša BRIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.