REDBRICK (BRIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u REDBRICK (BRIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

REDBRICK (BRIC) Informacije Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy. Službena web stranica: https://redbrick.land Bijela knjiga: https://docs.redbrick.land/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xb40f2e5291c3Db45AbB0Ca8DF76F1C21E9f112a9 Kupi BRIC odmah!

REDBRICK (BRIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za REDBRICK (BRIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 235.11M $ 235.11M $ 235.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.82M $ 10.82M $ 10.82M Povijesni maksimum: $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 Povijesni minimum: $ 0.008117664543909395 $ 0.008117664543909395 $ 0.008117664543909395 Trenutna cijena: $ 0.010821 $ 0.010821 $ 0.010821 Saznajte više o cijeni REDBRICK (BRIC)

REDBRICK (BRIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike REDBRICK (BRIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRIC tokena, istražite BRIC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BRIC Jeste li zainteresirani za dodavanje REDBRICK (BRIC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BRIC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BRIC na MEXC-u odmah!

REDBRICK (BRIC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BRIC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BRIC povijest cijena odmah!

BRIC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BRIC? Naša BRIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BRIC predviđanje cijene tokena odmah!

