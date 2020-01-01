BRETT (BRETTETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BRETT (BRETTETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BRETT (BRETTETH) Informacije Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Službena web stranica: https://brettcoineth.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Kupi BRETTETH odmah!

BRETT (BRETTETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BRETT (BRETTETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Ukupna količina: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Količina u optjecaju: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Povijesni maksimum: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 Povijesni minimum: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 Trenutna cijena: $ 0.0744 $ 0.0744 $ 0.0744 Saznajte više o cijeni BRETT (BRETTETH)

BRETT (BRETTETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BRETT (BRETTETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRETTETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRETTETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRETTETH tokena, istražite BRETTETH cijenu tokena uživo!

BRETT (BRETTETH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BRETTETH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BRETTETH povijest cijena odmah!

BRETTETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BRETTETH? Naša BRETTETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BRETTETH predviđanje cijene tokena odmah!

