Što je BRETT (BRETTETH)

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

BRETT Predviđanje cijene (USD)

BRETT (BRETTETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BRETT (BRETTETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRETTETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BRETT (BRETTETH)

BRETTETH u lokalnim valutama

BRETT Resurs

Za dublje razumijevanje BRETT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BRETT Koliko BRETT (BRETTETH) vrijedi danas? Cijena BRETTETH uživo u USD je 0.0751 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BRETTETH u USD? $ 0.0751 . Provjerite Trenutačna cijena BRETTETH u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija BRETT? Tržišna kapitalizacija za BRETTETH je $ 5.21M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BRETTETH? Količina u optjecaju za BRETTETH je 69.42M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRETTETH? BRETTETH je postigao ATH cijenu od 0.7007932690156032 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRETTETH? BRETTETH je vidio ATL cijenu od 0.02321213882810643 USD . Koliki je obujam trgovanja za BRETTETH? 24-satni obujam trgovanja za BRETTETH je $ 39.27K USD . Hoće li BRETTETH još narasti ove godine? BRETTETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRETTETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.

