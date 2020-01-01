Bedrock (BR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bedrock (BR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bedrock (BR) Informacije Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets. Službena web stranica: https://bedrockdao.com/ Bijela knjiga: https://docs.bedrockdao.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xff7d6a96ae471bbcd7713af9cb1feeb16cf56b41 Kupi BR odmah!

Bedrock (BR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bedrock (BR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.54M $ 15.54M $ 15.54M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 67.56M $ 67.56M $ 67.56M Povijesni maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Povijesni minimum: $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 Trenutna cijena: $ 0.06756 $ 0.06756 $ 0.06756 Saznajte više o cijeni Bedrock (BR)

Bedrock (BR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bedrock (BR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BR tokena, istražite BR cijenu tokena uživo!

Bedrock (BR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BR? Naša BR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

