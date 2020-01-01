Botify (BOTIFY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Botify (BOTIFY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Botify (BOTIFY) Informacije Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem. Službena web stranica: https://botify.cloud/ Bijela knjiga: https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb Kupi BOTIFY odmah!

Botify (BOTIFY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Botify (BOTIFY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Ukupna količina: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Količina u optjecaju: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Povijesni maksimum: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Povijesni minimum: $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 Trenutna cijena: $ 0.005312 $ 0.005312 $ 0.005312 Saznajte više o cijeni Botify (BOTIFY)

Botify (BOTIFY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Botify (BOTIFY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOTIFY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOTIFY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOTIFY tokena, istražite BOTIFY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BOTIFY Jeste li zainteresirani za dodavanje Botify (BOTIFY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BOTIFY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BOTIFY na MEXC-u odmah!

Botify (BOTIFY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BOTIFY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BOTIFY povijest cijena odmah!

BOTIFY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOTIFY? Naša BOTIFY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOTIFY predviđanje cijene tokena odmah!

