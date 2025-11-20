Hyperbot Cijena danas

Trenutačna cijena Hyperbot (BOT) danas je $ 0.01047, s promjenom od 7.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOT u USD je $ 0.01047 po BOT.

Hyperbot trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BOT. Tijekom posljednja 24 sata, BOT trgovao je između $ 0.00688 (niska) i $ 0.016229 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BOT se kretao -10.21% u posljednjem satu i -44.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 87.32K.

Informacije o tržištu Hyperbot (BOT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 87.32K$ 87.32K $ 87.32K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.47M$ 10.47M $ 10.47M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperbot je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.32K. Količina u optjecaju BOT je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.47M.