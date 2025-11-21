Boom (BOOM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Boom (BOOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:12:48 (UTC+8)
Boom (BOOM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Boom (BOOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.89M
Ukupna količina:
$ 999.99M
Količina u optjecaju:
$ 252.91M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 11.44M
Povijesni maksimum:
$ 0.050751
Povijesni minimum:
$ 0.006827737632749464
Trenutna cijena:
$ 0.011438
Boom (BOOM) Informacije

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Službena web stranica:
https://boomai.io/
Bijela knjiga:
https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xcE7C3B5E058C196a0EAAa21F8E4BF8C2C07C2935

Boom (BOOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Boom (BOOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BOOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BOOM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BOOM tokena, istražite BOOM cijenu tokena uživo!

