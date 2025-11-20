Boom Cijena danas

Trenutačna cijena Boom (BOOM) danas je $ 0.011998, s promjenom od 3.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOOM u USD je $ 0.011998 po BOOM.

Boom trenutačno je na #1599 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.03M, s količinom u optjecaju od 252.91M BOOM. Tijekom posljednja 24 sata, BOOM trgovao je između $ 0.01106 (niska) i $ 0.012024 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.10212728909564246, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.006827737632749464.

U kratkoročnim performansama, BOOM se kretao +4.07% u posljednjem satu i -0.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 238.79K.

Informacije o tržištu Boom (BOOM)

Poredak No.1599 Tržišna kapitalizacija $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Obujam (24 sata) $ 238.79K$ 238.79K $ 238.79K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.00M$ 12.00M $ 12.00M Količina u optjecaju 252.91M 252.91M 252.91M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 999,989,078.784988 999,989,078.784988 999,989,078.784988 Stopa optjecaja 25.29% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boom je $ 3.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 238.79K. Količina u optjecaju BOOM je 252.91M, s ukupnom količinom od 999989078.784988. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.00M.