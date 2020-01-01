BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BOOK OF ETHEREUM (BOOE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Informacije In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. Službena web stranica: https://bookofeth.xyz/ Bijela knjiga: https://bookofeth.xyz/#book Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Kupi BOOE odmah!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOOK OF ETHEREUM (BOOE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.26M $ 28.26M $ 28.26M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.38M $ 29.38M $ 29.38M Povijesni maksimum: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 Povijesni minimum: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 Trenutna cijena: $ 0.29379 $ 0.29379 $ 0.29379 Saznajte više o cijeni BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BOOK OF ETHEREUM (BOOE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOOE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOOE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOOE tokena, istražite BOOE cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje BOOK OF ETHEREUM (BOOE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BOOE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BOOE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BOOE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOOE? Naša BOOE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

