BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.24921
24-satna najniža cijena
$ 0.2984
24-satna najviša cijena
$ 0.24921
$ 0.2984
$ 0.8132865790759094
$ 0.008879381003767716
-2.08%
+0.72%
-13.14%
-13.14%
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.26267. Tijekom protekla 24 sata, BOOEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.24921 i najviše cijene $ 0.2984, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOE je $ 0.8132865790759094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008879381003767716.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOE se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, +0.72% u posljednjih 24 sata i -13.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BOOK OF ETHEREUM (BOOE)
No.795
$ 25.27M
$ 45.41K
$ 26.27M
96.19M
100,000,000
100,000,000
96.19%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOK OF ETHEREUM je $ 25.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 45.41K. Količina u optjecaju BOOE je 96.19M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.27M.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BOOK OF ETHEREUM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0018777
+0.72%
30 dana
$ +0.07995
+43.75%
60 dana
$ +0.0621
+30.96%
90 dana
$ +0.06888
+35.54%
BOOK OF ETHEREUM promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BOOE od $ +0.0018777 (+0.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BOOK OF ETHEREUM 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.07995 (+43.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BOOK OF ETHEREUM 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOOE od $ +0.0621 (+30.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BOOK OF ETHEREUM 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.06888 (+35.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BOOK OF ETHEREUM (BOOE)?
In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.
BOOK OF ETHEREUM Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike BOOK OF ETHEREUM (BOOE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOOE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti BOOK OF ETHEREUM (BOOE)
