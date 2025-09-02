Više o BOOE

BOOE Informacije o cijeni

BOOE Bijela knjiga

BOOE Službena web stranica

BOOE Tokenomija

BOOE Prognoza cijena

BOOE Povijest

Vodič za kupnju BOOE

Konverter BOOE u fiducijarnu valutu

BOOE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BOOK OF ETHEREUM Logotip

BOOK OF ETHEREUM Cijena(BOOE)

1 BOOE u USD cijena uživo:

$0.26267
$0.26267$0.26267
+0.72%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BOOK OF ETHEREUM (BOOE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:22:17 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.24921
$ 0.24921$ 0.24921
24-satna najniža cijena
$ 0.2984
$ 0.2984$ 0.2984
24-satna najviša cijena

$ 0.24921
$ 0.24921$ 0.24921

$ 0.2984
$ 0.2984$ 0.2984

$ 0.8132865790759094
$ 0.8132865790759094$ 0.8132865790759094

$ 0.008879381003767716
$ 0.008879381003767716$ 0.008879381003767716

-2.08%

+0.72%

-13.14%

-13.14%

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.26267. Tijekom protekla 24 sata, BOOEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.24921 i najviše cijene $ 0.2984, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOE je $ 0.8132865790759094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008879381003767716.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOE se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, +0.72% u posljednjih 24 sata i -13.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

No.795

$ 25.27M
$ 25.27M$ 25.27M

$ 45.41K
$ 45.41K$ 45.41K

$ 26.27M
$ 26.27M$ 26.27M

96.19M
96.19M 96.19M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.19%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOK OF ETHEREUM je $ 25.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 45.41K. Količina u optjecaju BOOE je 96.19M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.27M.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BOOK OF ETHEREUM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0018777+0.72%
30 dana$ +0.07995+43.75%
60 dana$ +0.0621+30.96%
90 dana$ +0.06888+35.54%
BOOK OF ETHEREUM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BOOE od $ +0.0018777 (+0.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BOOK OF ETHEREUM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.07995 (+43.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BOOK OF ETHEREUM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOOE od $ +0.0621 (+30.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BOOK OF ETHEREUM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.06888 (+35.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BOOK OF ETHEREUM (BOOE)?

Pogledajte BOOK OF ETHEREUM stranicu Povijest cijena sada.

Što je BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

BOOK OF ETHEREUM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BOOK OF ETHEREUM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BOOE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BOOK OF ETHEREUM na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BOOK OF ETHEREUM učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BOOK OF ETHEREUM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BOOK OF ETHEREUM (BOOE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BOOK OF ETHEREUM (BOOE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BOOK OF ETHEREUM.

Provjerite BOOK OF ETHEREUM predviđanje cijene sada!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BOOK OF ETHEREUM (BOOE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOOE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Tražiš kako kupiti BOOK OF ETHEREUM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BOOK OF ETHEREUM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BOOE u lokalnim valutama

1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u VND
6,912.16105
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u AUD
A$0.3992584
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u GBP
0.1917491
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u EUR
0.2232695
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u USD
$0.26267
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u MYR
RM1.1084674
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u TRY
10.8088705
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u JPY
¥38.61249
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u ARS
ARS$361.8042847
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u RUB
21.1633219
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u INR
23.11496
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u IDR
Rp4,306.0648848
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u KRW
366.345849
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u PHP
15.0037104
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u EGP
￡E.12.7473751
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u BRL
R$1.4289248
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u CAD
C$0.3598579
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u BDT
31.9222851
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u NGN
402.2502113
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u COP
$1,054.8984802
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u ZAR
R.4.6256187
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u UAH
10.8666579
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u VES
Bs38.34982
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u CLP
$254.7899
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u PKR
Rs74.4301712
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u KZT
141.3716207
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u THB
฿8.4816143
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u TWD
NT$8.0455821
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u AED
د.إ0.9639989
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u CHF
Fr0.210136
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u HKD
HK$2.0461993
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u AMD
֏100.4082342
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u MAD
.د.م2.3587766
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u MXN
$4.8987955
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u SAR
ريال0.9850125
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u PLN
0.9534921
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u RON
лв1.1373611
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u SEK
kr2.4664713
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u BGN
лв0.4386589
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u HUF
Ft88.6484983
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u CZK
5.4766695
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u KWD
د.ك0.08011435
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u ILS
0.8799445
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u AOA
Kz239.4420919
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u BHD
.د.ب0.09876392
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u BMD
$0.26267
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u DKK
kr1.6732079
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u HNL
L6.8714472
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u MUR
12.030286
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u NAD
$4.6124852
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u NOK
kr2.6240733
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u NZD
$0.4439123
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u PAB
B/.0.26267
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u PGK
K1.1110941
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u QAR
ر.ق0.9561188
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) u RSD
дин.26.2775068

BOOK OF ETHEREUM Resurs

Za dublje razumijevanje BOOK OF ETHEREUM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BOOK OF ETHEREUM web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BOOK OF ETHEREUM

Koliko BOOK OF ETHEREUM (BOOE) vrijedi danas?
Cijena BOOE uživo u USD je 0.26267 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOOE u USD?
Trenutačna cijena BOOE u USD je $ 0.26267. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BOOK OF ETHEREUM?
Tržišna kapitalizacija za BOOE je $ 25.27M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOOE?
Količina u optjecaju za BOOE je 96.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOOE?
BOOE je postigao ATH cijenu od 0.8132865790759094 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOOE?
BOOE je vidio ATL cijenu od 0.008879381003767716 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOOE?
24-satni obujam trgovanja za BOOE je $ 45.41K USD.
Hoće li BOOE još narasti ove godine?
BOOE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOOE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:22:17 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BOOE u USD kalkulator

Iznos

BOOE
BOOE
USD
USD

1 BOOE = 0.26267 USD

Trgujte BOOE

BOOEUSDT
$0.26267
$0.26267$0.26267
+0.61%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine