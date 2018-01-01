Spookyswap (BOO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Spookyswap (BOO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Spookyswap (BOO) Informacije SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Službena web stranica: https://spooky.fi Bijela knjiga: https://docs.spookyswap.finance/ Istraživač blokova: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 Kupi BOO odmah!

Spookyswap (BOO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spookyswap (BOO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.80M Ukupna količina: $ 9.39M Količina u optjecaju: $ 9.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.62M Povijesni maksimum: $ 40.18 Povijesni minimum: $ 0.250611104420171 Trenutna cijena: $ 0.1918

Spookyswap (BOO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spookyswap (BOO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOO tokena, istražite BOO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BOO Jeste li zainteresirani za dodavanje Spookyswap (BOO) u svoj portfelj?

Spookyswap (BOO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BOO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BOO povijest cijena odmah!

BOO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOO? Naša BOO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

