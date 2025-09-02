Bongo Cat (BONGO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00635. Tijekom protekla 24 sata, BONGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00563 i najviše cijene $ 0.00697, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONGO je $ 0.14696322694482844, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000004904838423675.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONGO se promijenio za +2.58% u posljednjih sat vremena, +4.09% u posljednjih 24 sata i +8.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Bongo Cat (BONGO)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bongo Cat je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 17.63K. Količina u optjecaju BONGO je 0.00, s ukupnom količinom od 999753894. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.35M.
Bongo Cat (BONGO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Bongo Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0002495
+4.09%
30 dana
$ +0.00025
+4.09%
60 dana
$ -0.0068
-51.72%
90 dana
$ -0.00061
-8.77%
Bongo Cat promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BONGO od $ +0.0002495 (+4.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Bongo Cat 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00025 (+4.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Bongo Cat 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BONGO od $ -0.0068 (-51.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Bongo Cat 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00061 (-8.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bongo Cat (BONGO)?
Bongo Cat is an iconic, globally recognized character known for its playful bongo-drumming antics. The BONGO token is a community-led, fair launch meme coin created for fans of Bongo Cat everywhere, bringing together a worldwide network of supporters who share a love for memes and community-driven projects. Unlike other tokens, BONGO has no presale, team tokens, or centralized control, making it a truly open and transparent project for the people. With BONGO, the fun and rhythm of the bongos never stop, inviting everyone to join the beat in a lighthearted, inclusive way.
Bongo Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bongo Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BONGO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Bongo Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bongo Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Bongo Cat Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Bongo Cat (BONGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bongo Cat (BONGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bongo Cat.
Razumijevanje tokenomike Bongo Cat (BONGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Bongo Cat (BONGO)
Tražiš kako kupiti Bongo Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bongo Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.